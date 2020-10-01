На второй этап обхода Волгограда выделили еще 22,3 миллиарда рублей

Фото Упрдор Москва-Волгоград.

Сегодня, 1 октября, на сайте Госзакупок появился лот на строительство второго этапа дороги в обход Волгограда. ФКУ Упрдор Москва-Волгоград объявило конкурс для выбора подрядчика, который возьмется за эту работу. На строительство этого участка новой трассы из государственного бюджета выделяется 22,3 миллиарда рублей. Но и работы предстоит немало.

Как следует из документации, представленной на закупках, подрядчику предстоит построить почти 25 километров дороги на северо-западе Волгограда, который соединит трассу Р-22 «Каспий» и трассу А-260 (Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной). Пройдет новая дорога по территории Городищенского района Волгоградской области.

Работы на данном участке рассчитаны на три года. Завершить ее планируют к 30 сентября 2024 года. Финансирование полностью из федеральной казны: 6,9 миллиардов выделят в 2022 году, 7,2 миллиарда – в 2023-м и 8,2 миллиарда – в 2024 году.

За эти деньги, согласно проекту, должны построить не только дорогу вокруг Волгограда, но и три развязки на ее пути, путепровод и мост над железной дорогой и оросительным каналом в Городищенском районе. Но прежде подрядчику надо будет перенести четыре магистральных газопровода, и прочие коммуникации. Также проектом предусмотрено строительство четырех стоянок для транзитного транспорта на 50 и 100 машиномест каждая, обустройство водопропускных труб, ограждений и шумоизоляции, установка дорожных знаков и благоустройство прилегающей к трассе территории. Кроме того, к 2024 году ФКУ Упрдор Москва-Волгоград планирует построить себе новое административное здание в Волгограде.

План обхода вокруг Волгограда. Фото Упрдор Москва-Волгоград.

Напомним, строительство объездной дороги вокруг Волгограда разбито на три этапа. Работы на первом этапе начались в 2019 году. Работы идут на трассе Р-22 «Каспий» (новый участок протяженностью 12,2 километра - с 903 –922 км). По окончании работ это будет четырехполосная магистраль, которая соединит трассу Р-22 «Каспий» и подъезд к Элисте с региональной дорогой Волгоград-Котельниково-Сальск. На этом участке дороге предусмотрено строительство трех транспортных развязок: одна соединит трассы Р-22 «Каспий» и городской улицы 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском районе Волгограда, вторая — выход на автодорогу подъезд к Элисте, а третья — на трассу Волгоград-Котельниково-Сальск. Работы выполняет АО «Донаэродорстрой». Сегодня уже почти готовы опоры для нового моста через ВДСК на юге Волгограда. Движение по нему планируют открыть уже в 2022 году.

На третьем этапе соединят автодорогу Волгоград-Котельниково-Сальск и ростовскую трассу.