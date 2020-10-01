Данные о поверке счетчиков занесут в единый реестр

Вступили в силу новые правила поверки приборов учета. Фото: КВ

Из-за нагрянувшего к нам коронавируса всем волгоградцам, у которых истекают сроки поверки счетчиков, дали отсрочку до конца этого года. Тем временем, с 24 сентября 2020 года вступили в силу новые правила* поверки приборов учета. Теперь электронная регистрация результатов станет основной формой их подтверждения, запись будут вносить в специальную систему - ФГИС «Аршин».

- Специалист, после того как сделает поверку прибора учета, в присутствии владельца должен внести ее результат через портал государственных услуг в реестр - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, - пояснили в инспекции госжилнадзора Волгоградской области.

Именно сведения из ФГИС «Аршин» и будут единственным юридически значимым подтверждением того, что счетчик прошел поверку. Здесь же будет указана дата следующей поверки. Найти данные можно будет по заводскому номеру счетчика.

Раньше подтверждением результатов поверки были знак поверки, свидетельство о поверке, запись в паспорте или формуляре прибора учета. По заявлению владельца счетчика все это ему также выдадут и после вступления в силу новых правил. Однако у электронной регистрации будет приоритет, а бумага будет носить только информационный характер.

- Все средства измерений, сдаваемые в поверку, должны иметь идентифицированный заводской (серийный) или инвентарный (номенклатурный) номер. Необходимы сведения о наименовании владельца. Также для внесения в систему результатов поверки эталонов необходимы сведения о годе выпуска, - рассказали в Волгоградском ЦСМ.

И, конечно, отдавая счетчик на поверку, желательно проверить, есть ли у фирмы необходимая аккредитация, предупреждают в «Концессиях». Сделать это можно на сайте fsa.gov.ru в разделе: Технологичность – Электронные реестры – Реестр аккредитованных лиц – Аккредитованные лица в области обеспечения единства измерений.

Благодаря коронавирусной отсрочке до конца 2020 года волгоградцы могут провести поверку приборов учета, чей срок истекает в этом году, в любой день. Но уже с 1 января 2021 года начислять плату будут по нормативам.

* Федеральный закон N 496-ФЗ от 27.12.2019 г.