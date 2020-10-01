Волгоград весь в дыму: 62 пожарных, 24 машины и пожарный поезд пытаются остановить крупный ландшафтный пожар

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Под Волгоградом разгорелся крупный ландшафтный пожар. В поселке Микоян Городищенского района загорелась сухая растительность, сообщили «КП-Волгоград» в Главном управлении МЧС России по Волгоградской области. Сообщение о пожаре поступило в 13.37. На место горения были направлены пожарно-спасательные подразделения. Однако справиться с пожаром пока сложно. Сильный ветер способствует распространению огня.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

В МЧС уточнили, что погибших и пострадавших нет. И хоть пожар пока не локализован, огонь изначально не угрожал распространением на населенные пункты. Однако смена направлений ветра может усугубить ситуацию. Информация уточняется, как и причины возгорания. На месте пожара работают 68 человек, в том числе 57 человек личного состава МЧС, а также 24 единцы техники.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

А дым от пожара видно в десятках километрах от места возгорания. Встревоженные волгоградцы публикуют снимки в социальные сети.

Дым от пожара видно из разных районов Волгограда Фото: Эдуард Пальгунов

Пожароопасную обстановку в Волгоградской области осложнили ветреная, сухая погода, осадков не было очень давно. В настоящее время на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим с сохранением чрезвычайной пожароопасности - 5 классом горимости леса.

В тушении пожара в поселке Микоян принимают участие и добровольцы. Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Ситуация с пожарами в области напряженная. Как сообщили в МЧС, к 15.00 1 октября в регионе произошло 42 пожара, 33 из них ландшафтных.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

В 16.08 в региональном главке МЧС сообщили, что сильный ветер поменял направление. Огонь угрожает СНТ «Родник» Царицынского сельского поселения Городищенского района.

Огонь подобрался к домам. Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Для ликвидации возгорания со станции имени Максима Горького прибыл пожарный поезд.

Еще сложней обстановка с лесными пожарами в соседней Воронежской области. Там от огня страдают и населенные пункты. На борьбу с пожарами прибыли спасатели из других регионов.