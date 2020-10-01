Машины вынуждены выезжать на пешеходную Аллею Героев: в центре Волгограда второй день не могут убрать упавшую на машины трубу

Труба же полностью заблокировала выезд из двора, но автомобилисты не растерялись и поехали через пешеходную Аллею Героев. Фото: Юлия Данильченко

Утро четверга для жильцов многоэтажки на Аллее Героев началось с неприятностей: упавшая накануне вентиляционная труба, которая была прикреплена к фасаду дома, так и осталась лежать на крышах нескольких иномарок. Она же полностью заблокировала выезд из двора. Автомобилисты не растерялись и выезжали на работу через нижнюю арку – прямо по Аллее Героев со «звездным небом», а дальше на улицу Советскую. «Комсомолка» узнала, что делать тем, чьи машины пострадали.

А МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЛО!

30 сентября разыгрался сильный ветер, от МЧС поступило предупреждение: ставить машины под деревьями и рядом с непрочными конструкциями нежелательно. Но с парковками в Волгограде беда, поэтому многие не изменили старым привычкам. Так, на улице Пархоменко в районе стадиона «Динамо» деревья примяли сразу несколько авто, а вот во дворе по Аллее Героев на машины вообще рухнула труба. Хорошо, что люди остались целы и невредимы, но вот несколько дорогих иномарок пострадали.

- Мы думали, утром трубы уже не будет, но она по-прежнему лежит на месте. Моя машина лишь чудом не пострадала, потому что стояла ближе к подъезду, - рассказал «КП-Волгоград» местный житель Михаил Авдеев.

А труба так и лежит. Фото: Юлия Данильченко

По логике убрать трубу должны были либо сотрудники управляющей компании, либо владельцы самой трубы – кафе или магазинов. Однако никто на место происшествия не приехал, а телефоны коммунальщиков как обычно то заняты, то не отвечают.

НЕ ФОРТАНУЛО ДВА РАЗА

Сильные ветра в Волгограде не редкость, как и случаи, когда по вине либо не вовремя спиленных ветхих деревьев или непрочных конструкций страдают владельцы автомобилей. Волгоградец Андрей Симонов* усвоит этот урок надолго, ведь за короткий промежуток времени дважды попал в подобные ситуации.

В первый раз он приехал за продуктами на своем «Хендай» в «Парк Хаус», вышел и обнаружил на капоте флагшток. Тогда он подал иск к «Манхэттен Девелопмент»: фирма была обязана следить за состоянием территории ТРК.

- Нам удалось взыскать с ответчика на ремонт автомобиля 58,5 тысяч рублей, за утрату товарной стоимости – 4,8 тысяч рублей, неустойку в размере 30 тысяч, компенсацию морального вреда еще 5 тысяч, штраф – 49 тысяч, также расходы на оценку – 10 тысяч, - прокомментировал «КП-Волгоград» волгоградский юрист Максим Осипкин.

Помимо этого, виновник заплатил в бюджет города пошлину – почти 4 тысячи рублей. Аналогичная история с Андреем произошла уже у дома №37 по улице бульвар 30-летия Победы, где он припарковался: цементный камень, который откололся от фасада многоэтажки, повредил стекла, оставил сколы и вмятины на дверях.

- За нанесенный ущерб отвечала управляющая компания. Мы отсудили 18,6 тысяч рублей за ущерб, 18,6 тысяч в качестве неустойки, 3 тысячи за моральный вред, штраф в размере 20 тысяч и расходы на оценку – 5 тысяч, - рассказал Максим Осипкин, который взялся и за это дело.

Коммунальщики тоже заплатили госпошлину в бюджет города – 1,6 тысяч рублей. Все суды были выиграны буквально месяц назад. Поэтому потерпевшим автомобилистам сейчас главное – правильно действовать.

СОВЕТЫ ЮРИСТА

Юрист Максим Осипкин, который выиграл не одно такое дело, делится с автовладельцами советами: что делать, куда обращаться, чтобы взыскать компенсацию?

Во-первых, потерпевшим необходимо вызвать на место происшествия полицию. Приедет участковый, который зафиксирует повреждения, опросит всех свидетелей и потерпевших, после чего через некоторое время вынесет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Это постановление будет являться документом, подтверждающим факт причинения вреда.

После того, как полиция зафиксирует факт повреждений, нужно обратиться к оценщикам, сделать отчет о стоимости ущерба и обратиться в суд.

В данном случае ответственность за ущерб несет собственник этой вентиляции. По общему правилу ответственность за состояние имущества многоквартирного дома несет управляющая компания или ТСЖ - организация, которая оказывает коммунальные услуги.

*персональные данные героя публикации изменены согласно законодательству