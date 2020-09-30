Ветер и деревья не пощадили машины на улице Пархоменко. Фото: Владимир Большаков.

Пока в Волго-Ахтубинской пойме собираются рубить здоровые дубы, до деревьев на улицах Волгограда дела никому нет. Очередное испытание на прочность высушенным вязам устроил штормовой ветер, который 30 сентября с самого утра бушует в регионе. Он повалил деревья на машины, испортив настроение сразу нескольким автовладельцам. В частности, тем, кто припарковал свои машины на улице Пархоменко в районе стадиона «Динамо».

Ремонт авто теперь обойдется в копеечку. Кто заплатит? Фото: Владимир Большаков.

Очевидцы сообщили «КП-Волгоград» как минимум о трех пострадавших авто на Пархоменко. По внешнему виду упавших деревьев видно, что их состояние не совсем здоровое, как и стоящих рядом собратьев. Наверное, с ними стоило бы провести санитарно-оздоровительные мероприятия.

Внешний вид свидетельствует о нездоровом состоянии деревьев. Фото: Владимир Большаков.

Теперь автомобилистам придется добиваться компенсации за порчу машин. Хотя жителей области накануне предупреждали, что сегодня опасно парковать автомобили вблизи деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Официальное предупреждение об усилении ветра рассылало ГУ МЧС по Волгоградской области.

Ветер вырывал деревья с корнем. Фото: Владимир Большаков.

Что делать, если на вашу машину упало дерево? В первую очередь, сообщать в ГИБДД. А чтобы убрать его со своей машины или проезжей части, нужно понять, кому оно принадлежит. Как объяснили «Комсомолке» в мэрии, если ЧП происходит во дворе дома, то разбираться нужно с управляющей компанией, а если на городских магистралях — искать помощи в администрации района. Специализированные службы должны распилить и вывезти ствол и ветки, навести порядок на дороге.

Это не единственное происшествие из-за сильного ветра. На Аллее Героев во дворе многоквартирного дома сорвало жестяные крыши с балконов. Слава Богу, они не упали на голову никому из пешеходов.