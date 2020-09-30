Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 30 сентября: три смерти за сутки

В Волгоградской области коронавирус поразил свыше 15 тысяч жителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с коронавирусом в России осложняется. Ежедневно прирост новых заболевших увеличивается. 30 сентября по стране COVID-19 подтвердился у 8 481 человека в 84 регионах. При этом у четверти пациентов отсутствуют клинические проявления вируса. Продолжается рост заболеваемости и в Волгоградской области. С 23 сентября регистрируется более ста новых зараженных. 30 сентября в регионе положительные тесты на ковид у 106 волгоградцев, сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. За время пандемии в Волгоградской области заболели уже 15 099 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 30 сентября 2020 года.

Фото: Яндекс. Коронавирус: статистика

За сутки в области увеличилось и число смертей от осложнений коронавируса. Погибли 3 человека. Теперь в регионе 147 жертв пандемии.

Вместе с тем все больше волгоградцев выздоравливают от коронавируса. За сутки из стационаров были выписаны 117 пациентов. По информации ИЦК, всего в регионе вылечились 13 188 пациентов.

Накануне в Волгоградской области состоялось заседание оперативного штаба. Губернатор Андрей Бочаров отметил, что ситуация с коронавирусом становится все более напряженной. По итогам оперативного штаба были поставлены задачи по увеличению коечного фонда в инфекционных стационарах и открытию дополнительного провизорного госпиталя с дополнительным обучением персонала. Клиническая больница скорой медицинской помощи №15 в Красноармейском районе будет переведена в инфекционный госпиталь. Жители области должны обязательно соблюдать масочный режим - было принято решение по его ужесточению. В общественном транспорте многие продолжают ездить без средств защиты органов дыхания, что грубо нарушает санитарно-эпидемиологические требования. Работодателям оперштабом было рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы, особенно это касается людей старше 60 лет.