Есть такая АВТОПАРТИЯ

Фото: Светлана Шихова.

Из топ-20 самых продаваемых моделей ЛАДА занимает там первую и вторую строчку рейтинга, а всего же в этом рейтинге – 5 моделей отечественного бренда.

Магазин автозапчастей, который вот уже более 10 лет торгует по адресу: г. Камышин, Алтайская, 22, не смог пройти мимо такой народной любви, и расширил ассортимент продаваемой продукции под маркой «ЛАДА». Теперь это фирменный магазин сети «Лада Деталь» и камышане смогут купить для своих железных коней абсолютно все запчасти, как для новых автомобилей ЛАДА, так и автомобилей, проверенных временем.

Фото: Светлана Шихова.

Кроме марки «ЛАДА», в магазине увеличен ассортимент предлагаемых автозапчастей на авто всех марок «ГАЗ», представлены расходники и запчасти на ГАЗ и ЛАДУ , брендов Zommer и Vettler. Это бренды немецкой компании Obimed GmbH. Компания не остановилась на достигнутом производстве автоаксессуаров Vettler и расширила линейку товаров новым брендом Zommer. Все автозапчасти производителя под данным брендом проходят обязательную сертификацию и регулярные испытания в специализированных лабораториях. Специалисты компании ведут непрерывную работу по улучшению качества продукции, это позволяет повысить срок службы автозапчастей, что делает бренд ZOMMER хорошей альтернативой оригинальным запчастям по доступной цене.

Но это - еще не все. Теперь обновленный магазин на Алтайской, 22 будет носить название «Автопартия», и в нем будут продаваться также и расходники для других авто – автомасла, масляные и топливные фильтры, тосол, другие спецжидкости, колодки, щетки стеклоочистителей, автоэлектроника, автоаксессуары, авточехлы, автохимия, наборы для ТО и разного рода автоинструменты.

Первым покупателям обновленный автомагазин подарит бонусную карту с 2000 бонусных рублей на счету, которые можно будет потратить на покупки всего того, что так давно хотелось купить, но не позволяли финансы.

Наш телефон 3-73-73, наш сайт www.avtopart.onlineЖдем Вам с новом магазине «Автопартия» по адресу Камышин, ул. Алтайская, 22 (рядом с магазином «Светофор») ежедневно без перерывов и выходных.

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