Пролеты пешеходного моста для набережной изготовят на ВЗБТ

Так будет выглядеть пешеходный мост. Фото: администрация Волгограда.

Вскоре на Центральной набережной Волгограда появится пешеходная эстакада, которая соединит строящийся на берегу амфитеатр с бульварной зоной улицы Чуйкова. Металлоконструкции для нового моста через Нулевую продольную изготавливают предприятия корпорации «Красный Октябрь».

СТАЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

Металл для будущего моста рождается в сталеплавильных печах «Красного Октября», затем в листопрокатном цехе он обретает готовую форму листового проката и одну за другой проходит пять стадий обработки.

Металлоконструкции для нового моста словно огромный конструктор. Фото: Инна Шереметьева.

– Стальные заготовки – слябы – сначала прокатали на стане «2000», затем в отделении отделки листового проката листам придали правильную геометрическую форму, рассортировали и упаковали, – рассказывает заместитель начальника листопрокатного цеха Денис Анисимов. – После этого заготовки отгружаем на производственную площадку завода буровой техники.

Около пятисот листов металла общим весом в 335 тонн уже готовы превратиться в сложные конструкции. Использовали для них низколегированную сталь марки 15ХСНД – она очень прочная, стойкая к коррозии и идеально подходит для сложных сварочных работ. Для строительства пешеходной эстакады заказали листы металлопроката толщиной от 8 до 20 миллиметров, каждый из них размером полтора на шесть метров.

На Волгоградском заводе буровой техники (ВЗБТ), который получил второе рождение и теперь стал одной из производственных площадок корпорации «Красный Октябрь», из этих листов вырезают заготовки и детали.

ГИГАНТСКИЙ КОНСТРУКТОР

– Мы эти листы распускаем на газорезательных машинах, сверлим, фрезеруем фаски, потом идет процесс сборки, – описывает процесс директор по производству ВЗБТ Виктор Алимов.

Раскроенные детали сваривают в единые конструкции. Фото: Инна Шереметьева.

Сроки на выполнение заказа довольно сжатые. Поэтому в середине сентября завод буровой техники запустил еще один агрегат для раскроя металла – уже третью машину газовой резки. Две предыдущие были введены в строй в августе.

Раскроенные детали сваривают в единые конструкции и окрашивают. А затем отправляют на Центральную набережную, где металл «Красного Октября» будет постепенно превращаться в задумку архитекторов. Всего таких конструкций будет 36 штук. В них уже можно угадать части будущего сооружения. Для финальной сборки мостового перехода рабочим понадобится и вторая часть заказа, который выполняет ВЗБТ, - порядка трех тонн прочных болтов. В итоге получится этакий гигантский конструктор.

Общая протяженность пешеходного моста, по которому волгоградцы смогут попасть на набережную, безопасно минуя оживленную автомагистраль, составит около ста метров. Суммарный вес готовых металлоконструкций для эстакады составит порядка 288 тонн. Мост будет полукруглым, так что точность от резчиков и сборщиков требуется практически ювелирная. Сейчас рабочие занимаются возведением фундамента, на который установят опоры эстакады. Постепенно на глазах горожан «вырастет» и она сама. А уже в следующем году волгоградцы смогут прогуляться по пешеходному мосту и оценить обновленную набережную.

Общий вес деталей для эстакады - около 288 тонн. Фото: Инна Шереметьева.

Сейчас завод «Красный Октябрь» переживает новый виток развития, дал он второй шанс и заводу буровой техники. Шесть лет назад ВЗБТ обанкротился и все эти годы не работал. С мая 2020 года в его цехах вновь кипит жизнь. Завод сохранил и основное направление - производство буровых установок, и запустил новое производство за счет освоения рынка металлоконструкций и другой востребованной продукции. На сегодня корпорация объединяет три производственные площадки: «Красный Октябрь», «Баррикады» и ВЗБТ.