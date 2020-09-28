Бизнес от сердца

Фото: ООО Узоры.

Есть бизнес, который называют добрым. Он рождается из внутренней потребности приносить пользу и добро людям, менять мир к лучшему. Имя ему - социальное предпринимательство.

Это развивающие центры для многодетных семей и молодежи, частные детские садики, медицинские и спортивные учреждения, центры ухода за пожилыми людьми, центры сохранения и защиты самобытных культур и традиций. Вот несколько примеров социальных предпринимателей в нашем регионе: компания «Инномед», разрабатывающая медицинские аппараты, детский клуб интеллектуального развития «Da Vinci», экскурсионные квесты от проекта «Стритквест», урюпинская компания «Узоры», которая создает предметы гардероба из козьего пуха и параллельно предоставляет работу и помогает в реализации продукции надомным мастерам - пенсионерам, многодетным мамам, инвалидам, и многие другие.

Рентабельность такого бизнеса ниже, чем у современных высокотехнологичных проектов, т.к. бизнесмены ставят во главу угла не коммерческую составляющую, а внутреннюю потребность помогать. Этот бизнес приносит доход, но существует на грани благотворительности. Поэтому его называют «добрый бизнес». Хотя его КПД - вклад в здоровье и воспитание молодежи, благодарность участников всех без исключения социальных проектов.

С 2018 года социальное предпринимательство в Волгоградской области поддерживает Центр инноваций социальной сферы - ЦИСС, это инфраструктура государственной поддержки центра «Мой бизнес». Сотрудники ЦИСС содействуют в обучении, продвижении проектов и привлечении кадров, оказывают юридические и налоговые консультации, размещают продукцию социальных предприятий на электронных торговых площадках, содействуют в посещении тематических выставок по всей России.

- В самом начале нашего пути в конце 2018 года к нам обратилось около 150 предпринимателей, которым мы оказали более 400 услуг, - рассказывает руководитель Центра инноваций социальной сферы Волгоградской области Елена Кузьмина. - В 2019-ом – более 450 предпринимателей и более 80 физлиц. Мы организовали 22 мероприятия, провели несколько сотен консультаций, тренингов и образовательных программ. В этом году в Центр обратились уже более 150 бизнесменов и около 100 физических лиц. Почти каждую неделю мы проводим тренинги, семинары, мастер-классы.

В этом году Комитет экономической политики и развития Волгоградской области впервые сформировал региональный реестр социальных

предприятий, куда вошли 40 субъектов МСП. На деле их значительно больше, и в ЦИСС надеются, что в следующем году они проявят себя и тоже смогут воспользоваться дополнительными мерами господдержки.

По мнению Елены Кузьминой, поддержать развитие социального предпринимательства могут инвестиционные вливания. Некоторые крупные волгоградские компании уже готовы были это сделать, но пандемия нарушила их планы. Кроме того, привлекать инвесторов социальным бизнесменам мешает скромность. ЦИСС проводит образовательные мероприятия, где специалисты учат их грамотно презентовать свои проекты, демонстрировать их сильные стороны.

Также ежегодно проходит конкурс «Лучший социальный проект года», в котором победители регионального этапа попадают на суд федеральных экспертов и о них узнают на всей территории РФ. Все эти мероприятия реализуются центром «Мой бизнес» Волгоградской области в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», обеспечивающего достижение целей и показателей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства экономического развития РФ и комитета экономической политики и развития Волгоградской области.

Центр инноваций социальной сферы. Адрес: Проспект Маршала Жукова, 3 Телефон: 8 (8442) 32-00-05, E-Mail: ciss34@mail.ru, cissvlg@gmail.com

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