Юная волгоградка представит Россию на «Детской новой волне -2020»

Фото из официальной группы ВК конкурса "Ты супер!"

Виктории Желудковой всего 13 лет, но эта девочка из Волжского Волгоградской области уже покорила не одну большую сцену. Недавно ей признался в любви российский мэтр эстрады Алексей Воробьев, когда услышал ее звонкий голос на проекте «Ты супер!». А сегодня стало известно, что эта волгоградская школьница будет представлять Россию на международном конкурсе «Детская Новая Волна – 2020».

«Ураааааа!!!!!! Когда мне сказали, что Игорь Крутои пригласил меня на «Детскую Новую волну», я поначалу даже не поверила. И только, когда все стали меня поздравлять, я осознала, как же мне повезло. Я кричала и прыгала от счастья. Я всегда смотрела этот конкурс по телевизору и мечтала оказаться на этои сцене. Моя мечта сбылась!!!!», - поделилась своей радостью в инстаграме наша юная звездочка.

Напомним, совсем недавно волжанка оказалась на проекте «Ты супер!». Ее хрустальный голос покорил сердца членов жюри – Дианы Арбениной, Елки, Алексея Воробьева и Игоря Крутого. Именно после ее выступления композитор и продюсер и пригласил девочку выступить в финале международного конкурса.

В этом году «Детская новая волна-2020» пройдет 7 и 8 октября в международном детском центре «Артек». За кубок Хрустальной волны будут бороться представители Испании и Армении, Беларуси и Грузии, Азербайджана и Южной Кореи.

ДОСЬЕ «КП»

Виктория Желудкова родилась в 2007 году. Сегодня обучается в Центральной школы искусств Волгоградского института культуры. Ее педагог - заслуженный деятель эстрадного искусства Украины, доцент ВГИИК Татьяна Клименко.

В копилке Виктории уже множество наград и премий, среди которых диплом Лауреата I степени Международного конкурса-фестиваля детского, юношеского творчества « Гордость России» и Диплом Лауреата I степени Молодежных Дельфийских игр России. Была участницей Всероссийского конкурса «Синяя птица» и XV Международного фестиваля «Москва встречает друзей». «Золотой призер» Всероссийского вокального турнира «Голос будущего» и победитель многих других конкурсов.