Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Юная волгоградка представит Россию на «Детской новой волне -2020»

Виктория Желудкова выступит в финале песенного конкурса
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Фото из официальной группы ВК конкурса "Ты супер!"

Фото из официальной группы ВК конкурса "Ты супер!"

Виктории Желудковой всего 13 лет, но эта девочка из Волжского Волгоградской области уже покорила не одну большую сцену. Недавно ей признался в любви российский мэтр эстрады Алексей Воробьев, когда услышал ее звонкий голос на проекте «Ты супер!». А сегодня стало известно, что эта волгоградская школьница будет представлять Россию на международном конкурсе «Детская Новая Волна – 2020».

«Ураааааа!!!!!! Когда мне сказали, что Игорь Крутои пригласил меня на «Детскую Новую волну», я поначалу даже не поверила. И только, когда все стали меня поздравлять, я осознала, как же мне повезло. Я кричала и прыгала от счастья. Я всегда смотрела этот конкурс по телевизору и мечтала оказаться на этои сцене. Моя мечта сбылась!!!!», - поделилась своей радостью в инстаграме наша юная звездочка.

Напомним, совсем недавно волжанка оказалась на проекте «Ты супер!». Ее хрустальный голос покорил сердца членов жюри – Дианы Арбениной, Елки, Алексея Воробьева и Игоря Крутого. Именно после ее выступления композитор и продюсер и пригласил девочку выступить в финале международного конкурса.

В этом году «Детская новая волна-2020» пройдет 7 и 8 октября в международном детском центре «Артек». За кубок Хрустальной волны будут бороться представители Испании и Армении, Беларуси и Грузии, Азербайджана и Южной Кореи.

ДОСЬЕ «КП»

Виктория Желудкова родилась в 2007 году. Сегодня обучается в Центральной школы искусств Волгоградского института культуры. Ее педагог - заслуженный деятель эстрадного искусства Украины, доцент ВГИИК Татьяна Клименко.

В копилке Виктории уже множество наград и премий, среди которых диплом Лауреата I степени Международного конкурса-фестиваля детского, юношеского творчества « Гордость России» и Диплом Лауреата I степени Молодежных Дельфийских игр России. Была участницей Всероссийского конкурса «Синяя птица» и XV Международного фестиваля «Москва встречает друзей». «Золотой призер» Всероссийского вокального турнира «Голос будущего» и победитель многих других конкурсов.

КАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые