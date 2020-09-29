Все будет «Бомбонере»: Слуцкий начал строить в Волгограде стадион

Фото со странички в инстаграме "СЛУга футбола"

В Волгограде появится свой стадион «Бомбонере» (не путать с аргентинским «Бомбанера»). Строит его ни кто-нибудь, а заслуженный тренер России и наш именитый земляк Леонид Слуцкий. Сегодня, 29 сентября 2020 года, стало известно, что в Волгограде официально приступили к строительству к его строительству.

Еще в прошлом году Слуцкий проговорился, что задумал построить свой стадион в Волгограде. Дело в том, что у школы Слуцкого, которую он основал в родном городе еще четыре года назад, до сих пор нет базы для тренировок. А после того, как его воспитанников стали «пинать» с одной спортплощадки на другую, он и решил – будет свой стадион. Место подобрали в Советском районе Волгограда – в микрорайоне «Родниковая Долина».

«Строители, наверно, думают: вот клоун какой-то, считает, что так просто он взял и построил стадион. Ну да, я где-то так и думал. Оказалось, что нужны просто куча документов, согласований, экспертиз…», - признался Слуцкий пару месяцев назад.

Но вот процесс оформления почти завершен, и команда Слуцкого приступает к реализации проекта.

«На стадионе будет все необходимое: большое тренировочное футбольное поле с искусственным покрытием; административно-бытовой комплекс с раздевалками, душевыми, тренерскими, медкабинетом, тренажерным залом и прочим; а также будет единственный в Волгограде крытый манеж 50х32 м с искусственным газоном. В общем, все, что необходимо для комфорта наших футболистов, качественного тренировочного процесса и подготовки игроков высокого уровня», - приоткрывают завесу тайны коллеги тренера.

По такому случаю они даже запустили в инстаграме блог, где будут рассказывать о строительстве стадиона футбольной школы Слуцкого. Также на сайте школы Слуцкого будет вестись круглосуточная трансляция с камер видеонаблюдения, установленных на стройплощадке. А еще наш именитый земляк запускает свой видеоблог - «СЛУга футбола», где будет подробно рассказывать о том, как в Волгограде зарождается «Бомбонере»