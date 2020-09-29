Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 29 сентября: снова две смерти и 105 заболевших

Число заболевших растет в последнюю неделю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградская область стабильно идет на 16-м месте среди регионов страны по числу заболевших коронавирусом. В регионе подхватили инфекцию уже почти 15 тысяч человек. На сегодня положительный результат теста пришел еще 105 волгоградцам. Уже неделю прирост заразившихся стабильно превышает отметку в сто человек. Власти региона вновь заговорили об ухудшении ситуации с коронавирусом и введении карантинных ограничений. Подтвердила экспертная комиссия и два новых летальных случая. Всего ковид и его осложнения унесли жизни уже 144 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 29 сентября 2020 года.

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По данным ИЦК покинули больницы по выздоровлению уже более 13 тысяч подхвативших коронавирус волгоградцев - это 87% от общего числа заразившихся за полгода. За последние сутки закрыли больничные листы еще 227 человек (по данным оперштаба 125).

Однако по данным оперштаба, в ковидных госпиталях остаются порядка 3,5 тысяч пациентов с коронавирусом и пневмонией - 3473 взрослых и 94 ребенка. Под инфекцию в регионе готовят новые больницы. Еще около двух сотен человек переносят коронавирус в легкой форме и лечатся дома. Зато число карантинщиков растет день ото дня. Не имеют права выходить из своих квартир уже более 7,5 тысячи человек. На дистанционку из-за карантина перешли 85 классов в полусотне волгоградских школ, «закрыли» немало групп колледжей и вузов.