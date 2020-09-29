Синоптики рассказали, какая зима ждет Волгоград

Если верить синоптикам, лютых морозов и снежных бурь этой зимой в Волгограде и области не будет. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Будет ли этой зимой много снега? Покупать шубу или курточки будет достаточно? Эти вопросы уже волнуют многих волгоградцев. И вот в Гидрометцентре России составили прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Волгограде и во всей стране. Конечно, это не точные данные, а скорее вероятные. Но из него можно понять, ждать ли нам аномальных морозов и в каком месяце, или погода будет «около нормы». Вот, что пророчат.

Прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Волгограде: октябрь-ноябрь-декабрь

Октябрь в Волгограде обычно еще балует жителей теплыми деньками. Волгоградцы знают – впереди еще «бабье лето». И, судя по прогнозу синоптиков, октябрь неожиданностей волгоградцам не принесет. Температура воздуха будет в пределах нормы.

До нового года погода не будет отличаться от прошлых лет. Инфографика Гидрометцентра РФ.

В ноябре и декабре в Волгограде тоже никаких погодных аномалий не ожидается. В прогнозе Гидрометцентра России температурный режим в Волгоградской области будет держаться в пределах прошлых лет.

Прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Волгограде: январь-февраль-март

А вот в январе Волгоград и область окажутся под влиянием теплых фронтов, и столбик термометра будет подниматься выше обычных многолетних значений. А это значит, что никаких январских вьюг и сугробов. В прогнозе погоды на январь 2020-2021 в Волгограде сказано: в Южном федеральном округе средне месячная температура воздуха ожидается выше нормы.

Январь, февраль и март обещают теплыми, без лютых морозов. Инфографика Гидрометцентра РФ.

В феврале зима, судя по прогнозу, тоже свирепствовать не будет. Волгоград будет все в той же «комфортной» зоне с показателями температуры «выше нормы». То есть никаких сорокаградусных морозов и снежных вьюг.

И даже капризный март, обещают, не будет испытывать волгоградцев на прочность, а будет баловать теплыми деньками. Как значится в прогнозе погоды на март 2021-го от Гидрометцентра РФ, на большей части Южного федерального округа среднемесячная температура будет «выше нормы».

В общем, зима 2020-2021 в Волгограде и области будет обычной – малоснежной, с перепадами температур от плюсовых к минусовым, периодически с грязью и ветрами.