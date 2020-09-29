На расширение дорог и безопасность перекрестков в Волгограде потратят 104 миллиона рублей

Девять участков на дорогах Волгограда должны стать безопасней и удобней для водителей и пешеходов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В каждом районе Волгограда есть свои «проклятые» перекрестки и участки дорог, где постоянно сталкиваются машины, попадают под колеса пешеходы, гибнут люди. В документах они называются «места концентрации дорожно-транспортных происшествий». В этом году в областном центре насчитали более сорока таких мест. Часть из них уже в ближайшее время станет безопасней. В 2021 году на работы по ликвидации 9 мест концентрации ДТП в Волгограде потратят 104,3 миллиона рублей. Самые масштабные работы пройдут в Советском районе, где обновят светофоры и оборудуют пешеходные переходы, а также в Дзержинском районе, где сделают круговое движение на пересечении улицы Землячки и проезда Дорожников. Также расширят проезжую часть на Третьей продольной в районе реки Мокрая Мечетка.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на размещенную на сайте госзакупок документацию, аукцион по отбору подрядчика уже объявило МБУ «Северное». Выберут подрядчика 9 октября. Работы на девяти участках городской дорожной сети стартуют весной и должны быть завершены не позднее 31 июля.

КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦЫ ЗЕМЛЯЧКИ И ПРОЕЗДА ДОРОЖНИКОВ

В Дзержинском районе масштабные преобразования пройдут на пересечении улицы Землячки и проезда Дорожников. Здесь появится круговое движение вокруг центрального островка радиусом 18 метров, на обеих магистралях расширят проезжую часть за счет дополнительных полос и заменят фонари.

От кольца до въезда в больницу №25 построят тротуары площадью 1200 кв.м. и поставят перильное ограждение. Также рядом с больничным комплексом заасфальтируют большую парковку с освещением на полгектара, оборудуют островок безопасности на улице Землячки и обустроят остановку общественного транспорта.

На съезде с Третьей продольной в районе ЖК «Бейкер стрит» также появится тротуар до пешеходного перехода к онкодиспансеру. На Землячки напротив въезда в диспансер установят светофор с обратным отсчетом времени и новые дорожные знаки, здесь же оборудуют пешеходный переход с лежачими полицейскими. Еще один «умный» светофор будет напротив въезда в больницу №25.

Этот объект среди объединенных в один лот 9 мест концентрации ДТП самый дорогой. Работы оценили в 46,7 миллиона рублей.

СВЕТОФОРЫ НА БУЛЬВАРЕ 30-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ У ЖК «БАСТИОН»

Новый светофор появится в 2021 году в районе ЖК «Бастион» на бульваре 30-летия Победы. Точнее, светофоров будет более десяти для автомобилистов и шесть для пешеходов, их дополнят дорожные знаки. Здесь также оборудуют тротуар и островок безопасности протяженностью 12,5 метра и шириной два метра. Обойдется все это в сумму более 24 миллионов рублей.

Схема установки светофорного объекта на пересечении Бульвар 30-летия Победы - дорога в районе расположения ЖК Бастион.

РАСШИРЕНИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ НА III ПРОДОЛЬНОЙ (балка реки Мокрая Мечетка - выезд из поселка 62-й Армии)

Третья продольная магистраль станет шире на участке в районе балки реки Мокрая Мечетка. Дополнительные полосы появятся в обоих направлениях, вдоль них поставят почти километр тросового ограждения. Площадь обновляемого участка составит 2760 квадратных метров. Здесь также появится 20 новых знаков. Стоимость работ составит порядка 19,3 миллиона рублей.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СВЕТОФОРОВ НА ПРОСПЕКТЕ УНИВЕРСИТЕТСКОМ

Новые светофоры с обратным отсчетом и дорожные знаки в следующем году появятся и на Университетском проспекте. Одни из них - на оживленном участке в районе «Ленты». А вот небольшой разделительный островок здесь сравняют с дорогой. Еще один светофорный блок обновят на пересечении проспекта с улицами Морозовской и Гвоздкова, где также сделают нормальный тротуар для пешеходов и обустроят островок безопасности. В границах улиц Гвоздкова и Тормосиновской появится парапетное ограждение протяженностью 600 метров, еще более 400 метров – от Тормосиновской до Крнсопресненской. Третий светофорный объект, который ждет реконструкция, расположен на пересечении проспекта с улицей Тормосиновской. Здесь оборудуют сразу два островка безопасности. Ждет модернизация и четвертую светофорную группу – на перекрестке Второй продольной и улицы Краснопресненской. Здесь демонтируют пешеходный переход с южной стороны и установят ограждение, чтобы волгоградцы не ходили по привычному пути.

ГДЕ ОБУСТРОЯТ ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

Обновят в следующем году переход и тротуары на улице Казахской (напротив здания 26 корпус Д по пр. Университетский), а также в районе пересечения проспекта Университетского и улицы Ухтомской.