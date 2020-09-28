«Резали ножом, лили на ноги кипяток, ломали пальцы плоскогубцами»: жертвы волгоградских вымогателей рассказали об адских пытках в плену

Сирота подвергался пыткам: его обливали кипятком, резали руки и ноги ножом. Фото: предоставили члены семьи потерпевшего

Криминальная банда, которая похищает людей, вырывает плоскогубцами зубы, ломает пальцы, режет, пытает кипятком, вывозит в лес и угрожает убить – казалось бы, сюжет сериала из 90-х. Но нет, весь это ужас происходил в Волгограде в наши дни, точнее, в 2019-ом. Пять человек, среди них два подростка, стали жертвами трех садистов, которых вовремя остановили опытные следователи. А ведь потерпевших, в том числе детей, могло быть гораздо больше. «Комсомолка» пообщалась с семьей одной из жертв волгоградской банды.

ПЫТКИ В ЛЕСУ, ПОХИЩЕНИЯ, ИЗНАСИЛОВАНИЯ

Все началось с того, что следователи нашли видео с одним из эпизодов издевательств над парнем в интернете. Там сцена насилия с сексуальной подоплекой. Запись сразу же удалили из сети, а жертву нашли. Как оказалось, мужчину пытала целая банда изуверов – 18, 19 и 26 лет. И не только его. Всего нашлось пять молодых парней, двое из которых – подростки. В материалах уголовного дела страшные подробности пыток, которые использовали преступники, чтобы выбивать из них деньги.

Вымогательство с применением пыток, похищения и насилие в том числе сексуального характера, незаконное лишение человека свободы, а также съемки фильмов интимного характера, которую выкладывали в общий доступ, еще и мошенничество. Один из фигурантов этого громкого дела обвиняется в связи с девочкой.

Схема была такая: с апреля по октябрь 2019 года трое волгоградцев выслеживали подходящих жертв, сначала «по-хорошему» просили 5-10 тысяч рублей, а потом предлагали «заработать». Причем по странной схеме: волгоградцы должны были оформить дебетовые карты или взять кредиты. Конечно, потерпевшие отказывались это делать. И начиналось страшное.

- Свои требования злоумышленники сопровождали применением физической силы. Самым безобидным было избиение. Некоторых несговорчивых граждан они вывозили в багажниках в лесополосы, и держали в различных жилых и нежилых помещениях, где оказывали психологическое воздействие, угрожали убийством, а также всячески издевались. Нередко свои зверства приятели записывали на камеру мобильного телефона, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

СИРОТЕ ОБЛИВАЛИ НОГИ КИПЯТКОМ, РЕЗАЛИ НОГИ И РУКИ

- Сыну обливали ноги кипятком, сильно избивали и держали, заставляли подписать документы, но Игорь* отказывался, - голос Светланы Исаковой* дрожит, когда она вспоминает обо всем, что пришлось пережить ее приемному сыну.

Всего женщина из Волгоградской области взяла на воспитание семерых сирот. С Игорем бывали проблемы: в июле прошлого года его «украли» на бахчевые поля в качестве бесплатной рабочей силы. Тогда ему было 17. И уже тогда юноша подвергся насилию со стороны «работодателей» - его «от всей души» избили палками.

- Игорь уехал учиться в Волгоград, поступил в техникум. Я все хотела, чтобы его забрали в армию, чтобы уберечь от подобных ситуаций. В день его похищения он как раз был в учебном заведении, писал заявление на отсрочку, потом позвонил, сказал, что переночует у друзей и приедет домой. Но пропал, - рассказала Светлана Исакова.

До дома Игорь не добрался: он попал в руки бандитов. Те так же заставляли его оформить карту, взять кредит, а он отказывался.

- Тогда-то и стали пытать кипятком, чуть ли не до костей, - содрогается мать.

Девять дней садисты держали парня взаперти, ломали его психологически, прокололи руку и ногу ножом. И это помимо кипятка. Поразительно, что в таком состоянии преступники умудрялись возить Игоря по известным банкам Волгограда и оформлять банковские карты и кредиты. Впоследствии Игорю удалось сбежать. Собственно, он был единственным, кто смог это сделать. Юноша сразу же обратился в полицию.

- После этого он пролежал в больнице, а потом его забрали в армию. На ноге сейчас ужасный шрам, сын говорит, что в берцах ходить тяжело, но Игорь мечтает поступить на контрактную службу. А эта травма может помешать, - резюмирует женщина, чье материнское сердце до сих пор болит за сына и те ужасы, которые ему пришлось пережить.

ПРОТИВ СЕБЯ НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ

Кто же они, эти бандиты современности? Оказывается, обычные парни из обычных семей, которые воспитывались не по правилам улиц, а дома, родителями. 19-летний даже учился на третьем курсе «Волгоградского техникума водного транспорта». А 18-летний не успел никуда поступить: сначала он связался с плохой компанией и уже после всех перечисленных преступлений случайно попался на другом вымогательстве и сел под домашний арест, где его уже нашли в рамках этого уголовного дела.

Что касается старшего, 26-летнего, то он был лидером, авторитетом, отсидевшим за кражу. Он и взял под свое крыло двух молодых людей, которые помогали ему пытать людей. В нем явно чувствовалась склонность к садизму. Целью были не только деньги, и не столько: мужчина испытал удовольствие, издеваясь над своими жертвами.

Помимо ножа и кипятка, изуверы запугивали жертв плоскогубцами и пускали их в ход: ломали пальцы и вырывали зубы. А также давили психологически. Например, сняли ролик, в котором унижали пленника сексуально. Недаром потерпевшие – молодые люди. Преступники были уверены, что если «сломать» их, то удастся избежать проблем с правоохранителями.

Но что самое поразительное – отвечать за свои действия фигуранты уголовного дела не собираются. Они не отрицают вину, но и не признают ее. Воспользовались статьей 51 Конституции РФ – не свидетельствовать против себя. И молчат. Но от ответственности уже не уйти.

ОФИЦИАЛЬНО

В отношении трех фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям «Вымогательство в составе группы лиц по предварительному сговору, с применением насилия», «Похищение человека из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия», «Незаконное лишение человека свободы», «Насильственные действия сексуального характера».

- Сегодня, 28 сентября 2020 года, прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей региона 26, 19 и 18 лет, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина. Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области. Ожидать суда обвиняемые будут, находясь под стражей.

Отметим, что расследовали уголовное дело сотрудники СУ СКР по Волгоградской области с оперативным сопровождением коллег из ГУ МВД по Волгоградской области.

Санкции УК РФ предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет по каждому из предъявленных статей.

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