10 вопросов о школьном питании в Волгограде

Школьные столовые в последнее время работают по новым правилам. Фото: Екатерина СИМОХИНА

С началом нового учебного года у волгоградских родителей вновь появились вопросы о питании в школах. Кто и как составляет меню для учеников, где готовят еду, как формируется цена и кто имеет право на бесплатные завтраки и обеды? Специалисты городского департамента по образованию Волгограда ответили на самые частые вопросы по школьному питанию, которые приходят на горячую линию.

1. Почему одинаковая цена на школьные завтраки и обеды?

В учебном году 2020/2021 для школьников Волгограда утвердили новое 12-дневное меню. Как уверяют специалисты, оно полностью сбалансировано и учитывает все потребности растущего организма. На столах у ребят будет больше мяса и рыбных блюд, овощей и фруктов. Из 12 дней семь будут мясными, два – рыбными, два – с молочными кашами и один раз ребятам предложат творожно-рисовую запеканку. Средняя стоимость одного завтрака для учеников первой смены или обеда для тех, кто занимается во вторую, - 70 рублей на человека. Разница в наличии первого блюда в меню для второй смены.

2. Кто составляет школьное меню, и кто согласовывает?

Составляет меню для учеников заказчик – в Волгограде это сами школы и департамент по образованию, а согласовывает его Роспотребнадзор.

- Школы обязаны публиковать меню на своих сайтах. Родители в случае необходимости могут вносить свои коррективы, так как нужно учитывать специфические особенности здоровья ребенка (гастрит, ожирение, диабет), - отмечают в Роспотребнадзоре.

Кстати, по данным санитарных врачей, до 20% учеников уже в начальных классах страдают от болезней желудочно-кишечного тракта. Они едят на 40% меньше творога, на 50% - рыбы, на 20% пьют меньше молока, чем требуется их организму. При этом сладостей употребляют на 23% больше нормы, а мучных и макаронных изделий – на 35%.

3. Почему нет специального меню для диабетиков?

- Специальное меню для школьников с сахарным диабетом уже разрабатывается с участием врачей, - отвечают в департаменте по образованию.

4. Чем кормят не имеющих льгот школьников?

Меню для остальных школьников, за которых платят родители, такое же, как и для льготников. Списки на питание формируются заранее на одну неделю или на несколько.

5. Чем кормят в продленке?

Ребят, которые посещают продленку, могут накормить горячим обедом из 12-тидневного меню.

- Планируется разработать дополнительные варианты питания с учетом пожеланий родителей, - отмечают в департаменте.

6. Будет ли работать буфет?

Школьный буфет работает согласно правилам, установленным Роспотребнадзором, СанПиНом и с учетом эпидситуации. Поэтому в части школ старшеклассники в определенное время приходят в столовую, где их уже ждет накрытый стол с чаем и выпечкой. Часть школ рассматривает вопрос о расширении ассортимента буфета.

Готовят для ребят в школьном пищеблоке. Фото: Екатерина СИМОХИНА

7. Где готовят школьную еду?

С комбината готового питания приходят уже очищенные овощи, готовый фарш, рыба, мясо. А обеды и завтраки для ребят готовят на школьных пищеблоках. Туда, где такой возможности нет, готовую еду привозят

В некоторых школах, построенных еще в советское время, в специальных термосах. При этом от момента приготовления до момента подачи на стол должно пройти не более двух часов.

8. Кто и где готовит для буфета?

Выпечку и прочие блюда для продажи в школьных буфетах готовят на комбинате социального питания. В столовую их привозят в индивидуальной упаковке, на которой имеются сроки и условия хранения.

9. Кто устанавливает цены на питание в школе?

Стоимость горячего питания для учащихся начальной школы зависит от цен на конкретные продукты, которые входят в утвержденное меню. Цены на продукцию в буфете устанавливает оператор питания.

10. Кто имеет право на бесплатное горячее питание в школе?

Бесплатно кормят в школе всех без исключения учеников 1 - 4 классов, а также детей из малообеспеченных и многодетных семей, состоящих на учете у фтизиатра. За счет местного бюджета два раза в день кормят детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.