Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 28 сентября: снова больше ста новых случаев заражения

В Волгоградской области коронавирус подтвердился у 102 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус продолжает поражать все большее число человек. В Волгоградской области 28 сентября болезнь подтвердилась у 102 жителей, сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. По ежесуточному приросту регион занял 19-е место в стране. Общее число пациентов с ковидом за время пандемии в области составляет 14 888 человек. Мы собрали для вас последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 28 сентября 2020 года.

Фото: ИЦК

На сегодня ковид получил распространение в 15 городах и районах Волгоградской области (подробности). Коронавирус увеличил темпы прироста и по всей России. За сутки подтверждено 8 135 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Прирост составляет 0,7%. За все время ковидом заразились 1 159 573 россиян. Необходимо бережней относится к своему здоровью и не забывать носить медицинские маски.

Коронавирус получил распространение в 15 городах и районах Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области по информации ИЦК еще один летальный исход от COVID-19. Однако оперативный штаб региона сообщал о нем еще накануне. Поэтому число жертв ковида за все время остается прежним - 142 человека.

Стало больше пациентов, которые справились с болезнью. За сутки по данным ИЦК из инфекционных госпиталей были выписаны с выздоровлением 20 человек. Общее число справившихся с коронавирусом волгоградцев составляет 12 824 человек. Оперативный штаб сообщает, что вчера были выписаны 30 пациентов, которые справились с болезнью.

Сейчас в стационарах с подозрением на COVID-19 находятся 3 558 пациентов, в том числе 92 ребенка. Подтвержден коронавирус у 1 819 человек, которые лечение проходят в условиях инфекционных госпиталей. В больницах, в том числе, 228 детей.