Бесплатные консультации ЦПП

Фото: пресс-служба ГАУ ВО Мой Бизнес.

Перечень тем и вопросов огромен! Проводятся консультации по финансовым вопросам, планированию деятельности, подбору персонала, по вопросам начала ведения бизнеса, информационного сопровождения, правового обеспечения, сертификации и др.

- Задача нашей организации - создать такие условия для бизнеса, в которых практически мгновенно находится квалифицированный ответ на любой возникающий вопрос, - рассказывает начальник отдела ЦПП Андрей Кравцов. – Причем, это не общедоступные вопросы и ответы, которые легко найти в интернете, а конкретные услуги – заполнение декларации, консультации по спорным налоговым вопросам, оформление сертификации и т.д.

Бесплатные консультации оказывают сотрудники ЦПП и других подразделений центра «Мой бизнес», все они работают в связке. А в районах области эту же деятельность в рамках договора с ЦПП осуществляют около 20 партнеров-специалистов в области консалтинга. Ежегодно общими силами проводится около 2500 консультаций, из них 500-700 консультаций – специалистами Центра.

Чтобы получить консультацию, можно оставить заявку на Портале государственной поддержки бизнеса Волгоградской области, прислать свой вопрос на почту любого из подразделений «Мой бизнес», позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 302-3-203 или на любой номер Центра. В районах области можно обратиться непосредственно к партнерам: их консультации также бесплатны, а ЦПП регулярно контролирует их соответствие заключенному договору.

Самые частые клиенты Центра поддержки предпринимательства - начинающие бизнесмены. В начале пути у них возникает больше всего вопросов и сложностей. Это вопросы, связанные с выбором режима налогообложения, оформлением рабочих кадров, подготовкой договоров с контрагентами, проверками. Отдельный пул вопросов связан с сертификацией, кредитованием, регистрацией товарных знаков, разработкой бизнес-планов для Фонда микрофинансирования или конкурса на выдачу грантов.

А вот в период пандемии была отмечена другая специфика: больше вопросов поступало от работников наиболее пострадавших отраслей и отраслей, деятельность которых была приостановлена или были изменены условия

ведения бизнеса. Субъекты МСП уточняли, можно ли им работать, регулярно консультировались насчет принимаемых новых нормативных актов, условий выплат субсидий в рамках программы поддержки МСП, кредитования на поддержку занятости.

При участи аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей специалисты ЦПП решают вопросы, связанные с досудебными или судебными спорами между предпринимателями и контролирующими органами, рассматривают претензии со стороны государства или госструктур (охраны труда, пожарной безопасности, судебных приставов и др.). В общей массе таких вопросов немного, всего около 10-15%, но это специфические вопросы, над решением которых трудятся узкие специалисты.

Напоминаем, что мероприятия реализуются центром «Мой бизнес» Волгоградской области в рамках региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Популяризация предпринимательства», обеспечивающие достижение целей и показателей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства экономического развития РФ и комитета экономической политики и развития Волгоградской области.

Центр поддержки предпринимательства Волгоградской области. Адрес: Пр-т Жукова, 3. 8 (8442) 32-00-06. Горячая линия: 8-800-302-32-03. E-mail: cpp34@bk.ru

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