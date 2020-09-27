Александр Хацкевич: Чудес не бывает

Фото: СК "Ротор"

Поражение от «Рубина» со счетом 1:3 стало для «Ротора» седьмым в текущем сезоне Российской премьер-лиги. Поводов для радости у болельщиков сине-голубых нет. Хорошо, что «Ротор» вернулся в игру после изоляции из-за коронавируса. Но очков в свою копилку волгоградская команда пока не может. Главный тренер волжан после игры с «Рубином» отметил, что вышедшие на поле футболисты сражались за себя и за тех, кто еще лечится от коронавируса.

«МЫ НЕ ОТСИЖИВАЛИСЬ В ОБОРОНЕ»

- Достаточно интересный первый тайм, - приводит слова Александра Хацкевича пресс-служба «Ротора». - Обоюдоострая игра. Понятно, что у «Рубина» более квалифицированные и техничные футболисты, но мы тоже не отсиживались в обороне и имели достаточно неплохие подходы, были стандартные положения. Было видно за счет чего мы хотели играть - это самое главное для меня как для тренера. Конечно, удаление в начале второго тайма повлияло на дальнейших ход событий, но в принципе все равно ребята сражались, бились, болельщики поддерживали и гнали команду.

Большая группа игроков «Ротора» продолжает борьбу с коронавирусом. Но уже есть футболист, который победил болезнь и даже вышел на поле «Волгоград Арены». Олег Кожемякин вошел в игру на замену. Не в идеальной форме еще и Бека Микелтадзе.

- Мы сейчас в такой ситуации, в которой никому не хочется пожелать оказаться, - рассказал наставник «Ротора». - Здоровье футболистов на первом месте. Кожемякин только в четверг получил разрешение тренироваться после десяти дней изоляции. Он вообще без тренировочного процесса. Микелтадзе планировали выпустить чуть позже, но в связи с удалением вышел раньше. Ребятам — респект! Они сегодня играли за тех ребят, которых не было с нами и играли за болельщиков, которые поддерживали команду.

УДАЛЕНИЕ МАНУЧАРЯНА

И без того обескровленный «Ротор» в матче с «Рубином» остался в меньшинстве на 48-й минуте. Вторую желтую карточку получил Армен Манучарян. Александр Хацкевич отметил, что защитнику стоило играть с холодной головой. А еще главный тренер «Ротора» прокомментировал назначение пенальти.

- После игры может быть только субъективное мнение. Фол в центре поля Манучаряна, вторая карточка: да, жесткая борьба в верху, может быть, надо было сыграть более хладнокровно. Надо думать о последствиях. Что касается пенальти, то я не видел сам момент, передо мной был игрок. Но если мяч попадает в руку, то, наверное, это пенальти.

КВАРТЕТ НОВИЧКОВ

В составе «Ротора» в матче с «Рубином» на поле вышли четыре дебютанта команды. Впервые за волгоградскую команду сыграли вратарь Йосип Чондрич, защитник Патрисио Матрикарди, нападающие Кирилл Колесниченко и Джовино Фламарион. Бразилец и вовсе отметился голом.

- У нас сегодня дебютировал Йосип Чондрич в воротах. Понятно, что мы месяц без игровой практики. Тренировочный процесс - это один момент. У него было волнение и у Матрикарди в начале игры, когда можно было спокойно сохранять мяч. Вышел Фламарион, который забил гол. Достаточно интересный парень, он добавит нам креатива. То, что мы хотели видеть от него, мы это увидели. К сожалению, нужно было перестроиться. В середине второго тайма позиция была уже не его, но все-таки он старался играть на команду.

ТЕСТЫ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ

Болельщиков «Ротора», конечно, волнует вопрос: «А что с теми игроками, у кого был выявлен коронавирус»? Александр Хацкевич сказал, что ждут результатов тестов.

- Ребята два дня назад сдавали тесты, они отрицательные. Сегодня снова были сделаны тесты. Завтра будем знать результаты. Надеемся, что кто-то из игроков присоединится к команде уже с завтрашнего дня. Мы должны выйти из этой ситуации. Должно когда-то это закончиться, чтобы мы уже собрались в полном составе. Потому что все-таки тренироваться в двенадцать человек на пол поля плохо. Чудес не бывает. Так что в этом плане молодцы старшие ребята. Тот же Гогуа и Кверквелия, которые поддерживают остальных в данной ситуации.