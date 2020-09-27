Леонид Слуцкий: Я почти 15 лет ждал своего дебюта в родном городе

Фото: ФК "Рубин"

Волгоградский «Ротор» в родных стенах проиграл со счетом 1:3 казанскому «Рубину» в 9-м туре Российской премьер-лиги. Сине-голубые впервые вышли на матч после коронавирусного карантина. Состав был не оптимальный, а еще по ходу встречи хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Армена Манучаряна. «Ротор» остается без побед в текущем сезоне, а «Рубин» рад набранным трем очкам. После матча Леонид Слуцкий, главный тренер казанцев, отметил, что игра не преподнесла каких-либо сюрпризов.

«СЦЕНАРИЙ БЫЛ ПРЕДОПРЕДЕЛЕН»

До вспышки коронавируса «Ротор» в РПЛ играл от обороны, огрызаясь контратаками. А когда половину команды выкосило ковидом, то об атакующем стиле сине-голубых не шло и речи. Леонид Слуцкий ожидал защитного футбола от соперников.

- Мы понимали, что «Ротор» будет больше обороняться, использовать контратаки, потому что понятно, команда потеряла большую группу игроков основного состава, - приводит слова Слуцкого пресс-служба «Ротора». - Сценарий был предопределен. Естественно, хотелось, чтобы мы быстрее открыли счет и при счете 2:0 уже не пропускали. Все остальное меня устроило.

РОЛЬ ШАТОВА В «РУБИНЕ»

Один из ведущих игроков в «Рубине» - Олег Шатов. Но пока полузащитник только приспосабливается к команде, в которую он перешел летом из «Зенита». Футболисту, за плечами которого опыт еврокубков и выступления за сборную России, требуется время для набора формы. Но Шатов чувствует уверенность. Поэтому в игре с «Ротором» взялся реализовывать пенальти, хотя в «Рубине» этим обычно занимается Деспотович.

- Я думаю, что они там внутри решили, - комментирует Слуцкий решение игроков сменить бьющего 11-метровый. - Там бывают ситуации, когда один игрок чувствует себя неуверенно, а другой наоборот уверен.

- В целом что скажете об игре Шатова? Пока он не вышел на свой уровень?

- Человек, во-первых, несколько лет не мог стабильно играть - у него было много травм, не было сейчас предсезонки, так как у него были повреждения. На мой взгляд, он уже важная фигура в команде, но может намного лучше и будет играть намного лучше.

«РУБИН» - ВЫЕЗДНАЯ КОМАНДА

Казанцы в девяти турах набрали 9 очков в выездных матчах и только 5 в домашних. «Рубину» в гостях играть комфортнее. Хотя Леонид Слуцкий закономерности в таких результатах не видит.

- Это стечение обстоятельств. Сейчас демонстрируем примерно похожее качество игры в домашних и гостевых матчах. Просто сами игры могут заканчиваться разными результатами.

ВПЕРВЫЕ В ВОЛГОГРАДЕ В КАЧЕСТВЕ ТРЕНЕРА КОМАНДЫ РПЛ

Конечно, для Леонида Слуцкого матчи в Волгограде особенные. Уроженец города долгие годы тренирует разные команды, но в Волгоград с ними ни разу не приезжал. И вот дебют Леонида Слуцкого на малой родине. Он получился для него успешным.

- Я впервые на «Волгоград Арене» в качестве тренера. Я здесь был в качестве зрителя и комментатора. Шикарная арена, шикарное качество поля! Волгоградские болельщики прекрасно болеют. Обычно основную часть поддержки оказывает фанатское движение. Но в Волгограде очень тесная связь между обычными болельщиками и фанатами. Я впервые смог насладиться этой атмосферой самолично. Сегодня вообще была моя первая игра в Волгограде в качестве главного тренера команды премьер-Лиги. Когда я стал работать в РПЛ в 2005 году, «Ротора» не было в Премьер-Лиге. Поэтому я почти 15 лет ждал своего дебюта на… хотел сказать на домашней арене, но не на домашней арене, а в родном городе.