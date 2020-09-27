Ротор смог собрать боеспособную команду в условиях, когда многих ведущих игроков сразил коронавирус Фото: Екатерина СИМОХИНА

В 9-м туре Российской премьер-лиге «Ротор» на своем поле принял «Рубин». Волгоградская команда вернулась в игру после карантина из-за коронавируса. Напомним, сине-голубые пропускали матчи с «Краснодаром» и «Ростовом» в чемпионате страны, а также «Динамо» из Ставрополя в Кубке России. «Рубину» было некогда думать о проблемах волгоградцев. Казанцы в прошлом туре проиграли дома «Спартаку» и хотели реабилитироваться.

Волгоградские болельщики соскучились по футболу. Три предыдущих матча Ротора были отменены. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Состав «Ротора» на игру с «Рубином» был экспериментальным. В заявке были те футболисты, которых не сразил ковид. В старте вышли четыре дебютанта сине-голубых: Фламарион, Чондрич, Колесниченко и Матрикарди. И им приходилось большую часть времени, как и всей команде, обороняться. «Рубин» больше владел мячом, но по-настоящему острых моментов создать не мог. Иногда выбегал в контратаки «Ротор», Гогуа даже мог забить, замыкая навес Песегова с углового. Но в этом эпизоде спас вратарь Дюпин.

В матче было очень много угловых. Фото: Екатерина СИМОХИНА

А вот под конец тайма, на 42-й минуте, сплоховала оборона сине-голубых. Хван выполнил подачу во вратарскую, где без опеки оказался Деспотович. Форвард казанцев беспрепятственно пробил по воротам, 1:0.

Седрик Гогуа стоял стеной. Фото: Екатерина СИМОХИНА

После перерыва территориальное преимущество казанцам стало еще больше. На 48-й минуте «Ротор» сделал подарок соперникам в виде численного большинства. За вторую желтую карточку был удален Манучарян. Гости усилили натиск на ворота волгоградцев и на 59-й минуте забил еще один мяч. Ротор провалился на правом фланге обороны, где активничал Кварахцелия. Грузинский полузащитник прорвался с мячом к воротам и нанес мощный, а главное точный удар.

Слуцкий нервничал. Его шагомер намотал тысячи шагов. Но волновался он зря. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Но почти сразу же сине-голубые отквитали один мяч. Николаев выполнил навес с правого фланга в штрафную «Рубина», после рикошета от защитника гостей мяч оказался у Фламариона. Бразилец в касание переправил мяч в ворота – дебютный гол новичка «Ротора» в первом матче.

Удачный дебют бразильца: первый матч и первый гол за "Ротор" Фото: Екатерина СИМОХИНА

Рисунок игры не менялся. Подопечные Леонида Слуцкого продолжали контролировать мяч, нагнетая обстановку у чужих ворот. И «Ротор» снова дрогнул. Микелтадзе сыграл рукой в своей штрафной – пенальти. С точки был точен Шатов. Этот гол и стал последним в матче. 3:1 – победа «Рубина». Команда под руководством волгоградца Леонида Слуцкого увозит с родины специалиста три очка.

А Хацкевичу было за что переживать. У ворот Ротора во втором тайме было много неприятных моментов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Ротор» в следующем матче сыграет на выезде с «Уфой» 3 октября. «Рубин» днем позже, 4 октября, в Казани примет «Ахмат».