«Заболел любимый мой»: волгоградка посвятила песню Ротору, заразившемуся COVID-19

Фото СК "Ротор".

«Заболел любимый мой… Мой любимый дорогой, цвета сине-голубой», - с грустью поет под гитару волгоградка. Кто еще не догадался, это о команде волгоградского «Ротора», которую, как уже все знают, «скосил» коронавирус. Девушку, которая поет эту грустную песню, зовут Анастасия Бурдина. Написала, правда, эту песню не она, а ее папа – Антон Бурдин – достаточно известный и преданный болельщик «Ротора».

- Мой папа, как истинный фанат, ходил на все матчи «Ротора», и меня с самого детства на игры брал. Поэтому я знаю почти все кричалки и песни про «Ротор». На гитаре я научилась играть сама – по самоучителю (впрочем, у Аанастасии есть музыкальное образование по классу скрипки, -примечание автора),, и сначала мы пели в узком семейном кругу, потом я стала выкладывать свои записи в инстаграм. Как то вместе с папой мы сочинили с ним небольшую песенку про нашу команду, записали и выложили в сеть. И, знаете, многим так понравилось наше совместное творчество, что мы решили не останавливаться, - рассказывает «КП-Волгоград» Анастасия.

Так родилась песня «Снится мне, что мы в Лиге Чемпионов», а за ней песня-признание «Мамочка, я Ротор лишь люблю». Не смогли Бурдины пройти мимо скандала, который разгорелся между волгоградским клубом и спортивным комментатором Василием Уткиным. И по ситуации с Ананидзе «прошлись» (напомним, клуб подписал высококлассного форварда, но, к сожалению, в команде он так и не появился).

«Взяли мы в аренду Ананидзе, прямо из далекой заграницы. По московским ресторанам он сгоняет килограммы, а для нас невидим он, как ниндзя», - звучит звонкая ирония в пении волгоградки.

А когда в «Роторе» один за другим заболели коронавирусом футболисты и тренеры, и команде стали засчитывать одно техническое поражение за другим, родилась и эта, самая грустная песня четы Бурдиных.

«Ну за что же столько бед пережить пришлось ему, моему родному и любимому. Заболел любимый мой вирусом заморским… Я тебя не брошу, я тебя ценю…», - слова девушки звучат так проникновенно, что тронули сердца многих волгоградских болельщиков.

«Отличный голос, отличная песня», «Молодец. Так держать», «Умничка», - одобрительно отзываются фанаты. И даже разместили видеозапись в официальном фанатском паблике сине-голубых

«Мой любимый дорогой, цвета сине-голубой, волгоградский «Ротор» ты всегда со мной», - с этими словами сегодня, 27 сентября, волгоградцы и отправились на «Волгоград Арену», где вечером состоится матч между «Ротором» и казанским «Рубином».