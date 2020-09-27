Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 27 сентября: плюс 106 заболевших и еще одна смерть

Число коронавирусных пайиентов растет и в Волгограде, и в области, и по всей стране. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус пошел в атаку, с каждым днем число заболевших растет. И COVID-19 стал более агрессивным, болезнь протекает зачастую молниеносно и смертельных случаев все больше. За последние сутки к 27 сентября в Волгоградской области положительный диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердили у 106 пациентов. И наш регион поднялся с 16-го на 14-е место в списке субъектов РФ. На одного увеличился в области и список летальных исходов. Такие данные «КП-Волгоград» предоставили в ИЦК. Мы собрали для вас последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 27 сентября 2020 года.

Фото Яндекс. Статистика коронавируса.

К сожалению, растет число зараженных не только в Волгоградской области, но и по всей России. За сутки новые случаи зафиксированы в 83 регионах страны. И прирост больных уже составляет +0,7% (хотя еще месяц назад было +0,5%). Правда, почти у трети ковидных пациентов (26,4%) болезнь протекает в бессимптомной форме. Всего с начала пандемии в России нарастающим итогом зарегистрирован 1 151 438 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. В Волгоградской области за этот год заболели ковидом 14786 человек. И это не предел: в волгоградских больницах с подозрением на COVID-19 еще лежат 3459 пациентов, из них 87 детей.

О том, что сегодня в Волгограде и области стало больше умирать людей от COVID-19, можно судить по некрологам, которые появляются в соцсетях и на всевозможных порталах. Вот, 25 сентября в списке медиков, умерших от ковида, появилось сразу четыре фамилии волгоградских врачей. Но в официальную статистику они еще не попали. Сегодня в этот список внесли только одного волгоградца, который скончался больше месяца назад. Итого, в Волгоградской области в смертельном списке коронавируса уже 141 человек. Всего в России с начала пандемии умерло от осложнений, вызванных коронавирусом, 20 324 человека.