Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 26 сентября: снова две смерти

Волгоградская область занимает 15-ое место из 85 субъектов России по распространению коронавирусной инфекции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградская область занимает 15-ое место из 85 субъектов России по распространению коронавирусной инфекции. Регион стабильно держится в числе лидеров, регулярно пополняя статистику на сотню новых случаев. Как сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), на утро 26 сентября в области прибавилось на 103 заболевших волгоградца. Все они проходят лечение – кто стационарно, кто амбулаторно. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 26 сентября 2020 года

Фото: Яндекс. Статистика Коронавируса.

Всего с начала пандемии в Волгоградской области 14680 случаев инфицирования. В эти сутки врачи выписали 131 пациента, а всего вылечили 12916 человек. Благодаря их стараниям, удается бороться с коронавирусной инфекцией и минимизировать количество смертей. Однако люди все равно умирают. За эти сутки погибших стало больше – 2 человек не удалось спасти. Две женщины в возрасте 92 и 82 лет сгорели молниеносно. Всего же в регионе от ковида умерли 140 пациентов. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

Что касается общего числа заразившихся россиян, то оно превысило 940 тысяч человек. Более 20 тысяч погибли.