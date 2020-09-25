Забирает лучших: коронавирус унес жизни еще трех волгоградских врачей

В смертельном списке коронавируса уже 17 волгоградских медиков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 25 сентября, в списке памяти медиков, погибших от коронавируса, добавилось сразу три имени наших земляков. Три волгоградских врача скончались от ковида, спасая других. Коронавирус забирает лучших.

«ЛУЧШИЙ УЧАСТКОВЫЙ ПЕДИАТР»

Иван Васильевич Калинкин, врач детской поликлиники Суровикинской ЦРБ, скончался от коронавируса на 62-ом году жизни. Он мог спокойно уже быть на пенсии и нянчить внуков, но решил, что здоровье детишек важнее и его профессионализм пригодится в педиатрическом отделении.

Известно, что Иван Калинкин получил образование в «Волгоградском государственном медицинском университете (педиатрия)» в 1982 году. В 2013 он участвовал во Всероссийском конкурсе врачей, и тогда он попал в тройку лучших в номинации «Лучший участковый педиатр». Таким он и был. Более тридцати лет Иван Васильевич лечил детей не только в Суровикино, но и выезжал в и хутора Жирковский, Чувилевский, Дербеновский, Сысоевский. Его все знали и любили.

- Очень был отзывчивым, чутким и добрым врачом. Никогда никому ни в чем не отказывал, всегда можно было обратиться за советом. А детей любил! Всегда подходил с душой к своей работе, был грамотным и внимательным, – тепло отзываются о погибшем коллеги. – Мы все очень скорбим.

Предположительно, Иван Калинкин заразился в поликлинике. Как сообщили «КП-Волгоград» личный источник, несколько врачей того же отделения сейчас находятся на карантине, у них возможен коронавирус.

УМЕР НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Еще одной жертвой коронавируса стал врач из волгоградского госпиталя ветеранов Игорь Калинин. Он работал анестезиологом-реаниматологом с самыми тяжелыми пациентами. И был одним из самых опытных в своем отделении. Видимо, спасая одного из своих пациентов, заразился и сам. Лечиться остался там же – в своем госпитале. Коллеги-медики сделали все возможное, чтобы его спасти, но 18 сентября он скончался. Практически на рабочем месте.

Известно о Калинине немного: в 1979 окончил волгоградский медуниверситет, в последние годы работал в госпитале ветеранов. Имел высшую врачебную категорию, считался лучшим в городе в своем деле.

ПЫТАЛАСЬ ПОБОРОТЬ КОВИД САМА

Третьей в этом черном списке стала терапевт из Городищенской ЦРБ Галина Смирнова. Еще один врач высшей категории. Достаточно молодая женщина средних лет, без отягосчающих хронических заболеваний. Но и ее забрал коронавирус. Вероятнее всего она самостоятельно пыталась лечиться, когда почувствовала первые признаки заболевания. Но коллеги настояли и женщина легла в свою больницу, которая, напомним, тоже была перепрофилирована под ковидных пациентов. Когда ее состояние еще ухудшилось, врача госпитализировали в больницу №5. Однако и там медики оказались бессильными. Несмотря на все необходимое лечение, она умерла.