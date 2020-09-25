Трещины в палец толщиной, лопнуло стекло: в Волгограде рассыпается дом для сирот

В доме, которому чуть больше пяти лет, уже не раз ремонтировали фасад. Он весь покрыт разноцветными "заплатками". Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Дом №1 на улице Солнечникова был первым в «Родниковой долине» в Советском районе Волгограда. И первый блин явно вышел комом. Некогда коричневый фасад трехэтажки давно покрыт десятками розоватых «заплаток» ремонта, но штукатурка в нескольких места вновь встала шубой. А жильцы уже не впервые жалуются, что дом буквально трещит и расползается по швам. Не выдерживают даже пластиковые стеклопакеты – лопаются стекла. Именно в этом доме выделили квартиру сироте Светлане Штоха.

Дали сироте жилье, когда она уже была беременна. Так что о том, чтобы выбирать и привередничать, даже речи не было. Трещину на стене она видела. Но значения этому тогда не придала. Прошло пять лет. Светлана получила право приватизировать жилье, но делать этого ей уже не хочется.

Сквозная трещина идет через стену между кухней и комнатой. Но куда больше беспокоит жильцов трещина по периметру внешней стены. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Кто же знал, что через пять лет стена будет ежедневно отходить в сторону двора, - возмущается Светлана. – У меня сквозные трещины в комнате, лопнуло стекло, трещина на потолке с палец, у детской кроватки штукатурка летит, на кухне такая же ситуация.

Светлана с мужем и двумя малышами двух и пяти лет, двумя котами и попугаем в однушке явно не шикует. Чистенько, но обои явно нужно менять. Крохотная кухня и санузел, шкаф посреди жилой комнаты делит ее на спальную и общую зоны. Взрослая кровать в темной половине, двухэтажная детская – поближе к свету и батарее. Именно за ней на свежевымытый пол в маленькой тесной квартирке с потолка вновь и вновь осыпается штукатурка, достаточно хлопнуть дверью или соседям сверху пройтись. Постоянно трещат и стекла в пластиковых стеклопакетах. Кстати, разбиты они не только в этой квартире.

Так выглядит стык стен за детской кроватью. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Штукатурка обваливается кусками. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- В комитете мне сказали, что я должна сделать экспертизу за свой счет, чтобы доказать, что лопнуло стекло не из-за меня, что это не моих рук дело. Но не должна я делать экспертизу не в своем жилом помещении. Квартира не приватизирована, - так что после попытки переговоров с чиновниками Светлана пошла к юристу.

ДОМ РАЗВАЛИТСЯ - ПЕРЕСЕЛЯТ

Трещины между наружной стеной дома и потолком, а также по углам комнаты в квартире Светланы Штоха растут на глазах. В чем причина – усадка дома, просевший фундамент или действительно грозит обвалиться стена – должны определить профессионалы. Но пока ни управляющая организация маячки не поставила, ни собственник в лице регионального ведомства не позаботился о выяснении причин. Женщина настаивает – чиновники в курсе проблемы. Но так как обращения в разные инстанции раньше были лишь устными, то их словно и не было вовсе.

Дом со всех сторон разноцветный - обваливающуюся штукатурку уже не раз обновляли. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Занимается вопросами, касающимися состояния жилых домов, госжилнадзор.

- В инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области Светлана Штоха по вопросу признания непригодными для проживания помещений не обращалась, в связи с чем обследование указанных помещений не проводилось, - ответили на запрос «КП-Волгоград» в ведомстве.

Однако в июне 2020 года сотрудники инспекции осматривали дом снаружи. Это, конечно, не полноценная экспертиза, но все же.

- На фасаде здания выявлен участок с разрушением штукатурного слоя, однако в целом наружные стены здания находились в надлежащем техническом состоянии. Основания для составления заключения о техническом состоянии дома и направления его для рассмотрения на межведомственной комиссии Советского района Волгограда в целях принятия решения о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, отсутствовали, - ответ инспекции однозначен.

В подъезде тоже проглядывает голый кирпич. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Где гарантия, что стена просто не обвалится, а кровать детская не улетит во двор? – на этот вопрос Светлане никто ответить не может.

Чиновники называют трещины внутри квартиры «волосяными», на деле же они в разы больше. И, по словам жильцов, не перестают расти.

Эти трещины инспекторы назвали "волосяными". Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Вопрос безопасности жилого помещения предстоит оценить экспертам. Но на наш взгляд, очевидно, что предоставленные сиротам жилые помещения оставляют желать лучшего. Мы часто сталкиваемся с проблемой качества жилья именно для сирот. Так как это качество очень низкое, и встречается по всей стране, а не только в Волгоградской области, - считает председатель правления «Объединения по защите прав детей-сирот» Эльдар Физиев.

- Стена явно отходит. Чиновники мне говорят – дом дал усадку. А если он развалится? Мы, говорят, выдадим новое жилье. А если мы в это время будем в квартире и здесь умрем? Почему у нас все начинают шевелиться, только когда что-то произойдет? - переживает молодая женщина.

ПОД ОБОЯМИ СТРОИТЕЛЬНЫЙ «ГРЕХ» НЕ СПРЯТАТЬ

Кстати, живущей в квартире сверху соседке Светланы Оксане Шиповской в точно такой же ситуации удалось добиться ремонта в квартире. Ее история попала в СМИ еще в марте этого года. Но окна она поменяла все же за свой счет. Для этого многодетной маме пришлось взять кредит. Сейчас женщина приватизирует квартиру, но не для того, чтобы в ней остаться. Больше всего жильцы злополучного дома мечтают продать свои сиротские квартиры и переехать в более надежное место.

- Даже если я поклею новые обои, замажу трещину, она появится вновь. Мне кажется, года три еще и эта стена на улицу упадет. Когда мы въехали, ее не было. И с каждым годом трещина все шире и шире. Так жить просто невозможно. За детей страшно, - признается молодая мать. - Обои в квартире соседки, конечно, поклеили. Но дом как был аварийным, так и остался. Просто таковым его не признали, ведь кроме нас двоих никто не жалуется. Здесь из постоянных всего пять жильцов. Остальные временные. Но и у них в квартирах все то же самое.

Соседке Светланы сделали ремонт. Но проблема и ее причины никуда не делись. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Уже 11 сентября Светлана Штоха могла приватизировать свою квартиру. Но делать этого не торопится. Ведь тогда все проблемы как собственнику жилья придется решать ей самой. И стоить это будет немалых денег:

- Квартиру в таком состоянии никто не купит. Приватизировать ее тоже нет смысла.

Светлана написала заявление в прокуратуру и надеется, что ее проблема не останется незамеченной.

- Я каждый день ложусь спать и молю бога, чтобы, когда этот дом развалится, моей семьи здесь не было, - признается молодая мать.

ОФИЦИАЛЬНО

«Недостатки возможно устранить в рамках текущего ремонта»

- Кроме Светланы Штоха, в сентябре 2015 года еще 6 жилых помещений в указанном доме предоставлены детям-сиротам. По вопросу качества жилья в комитет, ГКУ «УКС» с момента предоставления жилых помещений до 2020 года они не обращались.

В августе 2020 года сотрудниками Управления капитального строительства и комитета строительства Волгоградской области осуществлен осмотр жилого помещения, в ходе которого установлено, что в гипсолитовой перегородке между кухней и жилой комнатой имеются трещина с раскрытием 1 - 3 мм, также волосяные трещины на стыке потолка и наружной стены. В помещении жилой комнаты имеются трещины в местах примыкания стен и потолка квартиры к наружной стене с раскрытием 1 - 3 мм и трещина внутреннего стекла стеклопакета окна жилой комнаты, что устранимо в ходе проведения текущего ремонта.

В соответствии с требованиями жилищного законодательства и условиями договора найма специализированного жилого помещения наниматель жилого помещения обязан обеспечивать его сохранность, поддерживать в надлежащем состоянии и проводить текущий ремонт жилого помещения.

Вместе с тем в ходе осмотра установлено, что квартира находится в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии, с момента заселения нанимателем текущий ремонт не проводился.

В целом предоставленные квартиры лицам из числа детей-сирот, в указанном доме отвечают требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, и пригодны для проживания. Однако выявленные недостатки возможно устранить в рамках текущего ремонта.