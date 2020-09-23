Новая Skoda взамен вашего старого автомобиля в Волга-Раст-Октава

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Автомобиль по праву многими рассматривается как полноценный член нашей семьи, с которым мы проводим времени не меньше, чем со своей второй половиной.

Но ничто не вечно под луной и приходит время, когда мы начинаем задумываться: что делать с нашей текущей старой машиной?

Рачительный хозяин понимает – рано или поздно ему придется поменять автомобиль. И дело тут не только в желании купить новую красивую, современную машину, в расчет принимаются веские причины:

С этими причинами рано или поздно сталкивается любой владелец машины, но приятные впечатления от нового автомобиля омрачают мысли: что делать со старым? Старый автомобиль надо продавать, а это опять потраченное время на поиск потенциальных покупателей, торги с ними, осмотр и проверки вашего автомобиля, оформление документов, обоснованные опасение за финансовую честность при расчетах и тысячи других причин с которыми сталкивались те, кто когда-то продавал свое авто. Как итог мы ездим на автомобиле, понимаем, что его надо продавать, но желания погрузиться в омут проблем, связанных с продажей у нас нет, и мы выжимаем все, что можно из текущей машины. Подобная эксплуатация машины еще больше снижает ее продажную стоимость.

Выход из замкнутого круга предлагает программа утилизации/trade-in от ŠKODA.

Чем удобна данная программа для владельцев подержанных авто, желающих продать их и приобрести новый автомобиль ŠKODA?

Во-первых – это простота оформления сделки: не нужно сначала тратить свое время, продавая вашу старую машину, а потом ездить по салонам выбирать новую. Все сразу оформляется в одном месте у официального дилера, который гарантируют юридическую чистоту и прозрачность сделки.

Во-вторых - скорость оформления сделки. Для того чтобы весь процесс занял не более двух-трех часов вашего времени необходимо приехать в салон на своей текущей машине, выбрать какой автомобиль из нового модельного ряда ŠKODA вы покупаете и иметь на руках необходимый пакет документов на старый автомобиль. Все остальное за вас сделает специалист официального дилера.

В-третьих – под условия программы попадает широкий ассортимент современных автомобилей марки ŠKODA, которые представлены в салоне официального дилера, а это все автомобили ŠKODA OCTAVIA, RAPID, KODIAQ, KAROQ, SUPERB российского производства.

Перечень моделей и размеры выгод при сдаче автомобилей в trade in и утилизацию представлены в таблице 1*.

*Таблица 1

Для участия в программе автовладельцу необходимо иметь с собой следующий перечень документов:

- паспорт транспортного средства;

- паспорт физического лица;

- свидетельство о регистрации (в том случае, если машина еще не снята с учета ГИБДД);

- генеральную доверенность (в случае, если вы не являетесь владельцем автомобиля );

- документы, подтверждающие полную оплату машины (если автомобиль был ранее куплен в кредит, то нужна справка из банка, подтверждающая отсутствие задолженности);

- сервисную книжку;

- талон техосмотра;

- полный комплект ключей.

(1) Только в сентябре для покупателей новых автомобилей ŠKODA OCTAVIA, RAPID, KODIAQ, KAROQ, SUPERB 2020 года выпуска предоставляется финансовая поддержка при сдаче своей старой машины по утилизации/ trade-in в размере до 115 000 рублей

Купить новый автомобиль по программе утилизации/trade-in от ŠKODAŠKODA можно у официального дилера ŠKODA в Волгограде компании «Волга-Раст-Октава». Все подробности можно уточнить по телефону:(8442) 55-23-55.

(1)В программе участвуют все автомобили ŠKODA. Сдаваемые автомобили должны быть в собственности не менее 6 месяцев для программы Trade-in и не менее 12 месяцев для программы утилизация. Срок действия акции – с 01 по 30 сентября 2020 года. Перечень моделей и размеры поддержки при сдаче автомобилей в trade in и утилизацию представлены в таблицах. Количество автомобилей ограниченно. Подробности по тел. (8442)55-23-55.