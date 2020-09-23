Микрозаймы для крупных побед

Фото: пресс-служба комитета экономической политики и развития Волгоградской области.

Он выдает микрозаймы бизнесам из числа МСП на очень выгодных условиях - без страховок, дополнительных комиссий и с дифференцированными платежами.

Сегодня у Фонда действуют две программы: «Оздоровление» и «Антикризисный». Первая программа доступна субъектам МСП, которые вошли в список особо пострадавших от пандемии. Таких предприятий в регионе около 26 тыс. или треть от общего количества зарегистрированных в области субъектов. Эти предприятия могут получить микрозаймы до 500 тыс. рублей по ставке всего 1% годовых. Это целевые средства, которые должны быть направлены на оплату договоров аренды, коммунальных или налоговых платежей, пополнение оборотных средств, оплату страховых взносов, контрактов на поставку товаров, работ, услуг, выплату зарплаты работникам или рефинансирование.

Займы по программе «Оздоровление» выдаются с минимальными требованиями к заемщику и с предоставлением минимального пакета документов. Есть лишь два показателя, по которым Фонд микрофинансирования может отказать в выдаче займе предприятиям, подходящим по виду деятельности, - это отрицательная кредитная история и наличие взыскания у судебных приставов.

Все эти месяцы с начала пандемии недостатка в обращениях не было: предприниматели узнавали о программе из рекламы в СМИ, из соцсетей, с регулярных пресс-сообщений представителей обладминистрации и от коллег по принципу сарафанного радио. Люди рассказывали друг другу о возможностях получить реальную помощь. Среди обратившихся за микрокредитом в основном руководители бизнеса, больше других пострадавшего от пандемии – сфера общественного питания, непродовольственной розницы, туризма, парикмахерские услуги, стоматологии, автоперевозки. Городских предприятий немного больше, чем областных.

Вторая программа подходит для всех малых и средних предприятий, осуществляющих свою деятельность в регионе дольше полугода. Они могут рассчитывать на получение до 500 тыс. рублей по ключевой ставке, от 500 тыс. до 1 млн рублей под 4% при наличии 100%-го залога и поручительства и от 1 до 3 млн рублей под 2% годовых.

- Оформить заем предельно просто: требуется минимум документов, а подать заявку можно в электронном виде, - рассказала директор Фонда микрофинансирования Людмила Багандова. –Благодаря финансовым вливаниям в регион в рамках нацпроекта мы существенно расширили свои возможности и смогли реально помочь бизнесу.

Финансирование Фонда в 2020 году составило 160 млн рулей: 150 млн из федерального и 10 млн из регионального бюджета. С начала года услугами Фонда микрофинансирования воспользовались уже более 170 субъектов МСП, они получили займы на общую сумму 140 млн руб.: 117 предпринимателей взяли микрозаймы по программе «Оздоровление» на сумму 38,9 млн рублей, 38 субъектов кредитованы по программе «Антикризисный» на сумму 70 млн рублей.

С 1 сентября Фонд микрофинансирования начал совместную работу с Региональным гарантийным фондом, и теперь субъекты МСП могут обратиться за микрозаймом, даже не имея залога или поручителя. Гарантийный фонд предоставит свое поручительство на следующих условиях: до 70% от суммы кредита, до 25 млн рублей сроком до 10 лет.

Все эти мероприятия реализуются под эгидой центра «Мой бизнес» Волгоградской области в рамках регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», обеспечивающего достижение целей и показателей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства экономического развития РФ и комитета экономической политики и развития Волгоградской области.

Фонд микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области (микрокредитная компания)

Адрес: 400012, Волгоградская область, г. Волгоград, проспект им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, д.3, каб. 114.

Тел.: (8442) 35-24-88

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