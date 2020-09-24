Яйца снизили инфляцию в Волгоградской области

Замедление роста инфляции составило 0,2% Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области годовая инфляция в августе 2020 года стала ниже, чем в июле. Если во втором летнем месяце она была на уровне 3,9%, то в августе немного меньше - 3,7%. Как рассказали «КП-Волгоград» в Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России, наш регион вошел в десятку субъектов страны с наибольшим снижением инфляции. По ЮФО в август она составила 3,5%, а по всей России 3,6%. Банкиры отмечают, что влияние на динамику инфляции повлияли сдержанный спрос и рост конкуренции в отдельных сегментах сферы услуг. В частности, внимание уделяется сниженному интересу волгоградцев к покупке яиц.

Рубль ослабился, а в странах-поставщиках сократился урожай апельсинов. В этой связи, цены на цитрусовые фрукты подросли. Однако сдерживающее влияние на продовольственную инфляцию оказал уменьшившийся спрос на яйца в Волгоградской области. Если в прошлом году жители региона использовали их при приготовлении летних салатов, то теперь ситуация изменилась. Качественный урожай помидоров и огурцов, стремление укрепить иммунитет из-за распространения коронавируса привели к тому, что в состав летних салатов волгоградцы больше использовали овощи, а вот яйца почти нет. Снижение в течение нескольких месяцев цен на свинину и мясо кур позволило стать более выгодным колбасным изделиям в годовом выражении.

Инфляция по непродовольственным товарам в Волгоградской области осталась без изменений: что в июле, что в августе она составила 3,8%. Ускорились темпы роста цен на автомобили и одежду. Это компенсировалось торможением стоимости моющих и чистящих средств.

Замедлилась в регионе инфляция в сфере услуг. В августе она ровняется 3% в годовом выражении, а в июле была 3,4%. Доходы граждан сократились, поэтому они сократили число походов к стоматологам и страхования автомобилей. И на эти услуги цены не растут. Кроме этого, мобильные операторы замедлили рост тарифов – они предлагали выгодные условия для новых абонентов области.