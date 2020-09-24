Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 24 сентября: плюс 108 заболевших и двое умерших

Статистика новых случаев ковида в Волгограде и области поползла вверх: число заболевших растет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще летом ученые пророчили вторую волну коронавируса этой осенью – мол, начнется сезон простудных заболеваний, а вместе с ним поползут вверх и цифры заболевших COVID-19. Но в Волгоградской области, судя по статистике последних месяцев, не закончилась даже первая волна – цифры по зараженным практически стабильны – порядка сотни ежедневно. Но в подление дни обстановка стала ухудшаться. Вчера, 23 сентября было плюс 104 новых случая, сегодня, 24 сентября, диагноз COVID-19 подтвердили сразу у 108 пациентов. Такие цифры "КП-Волгоград" сообщили в ИЦК. В итоге число переболевших коронавирусом в Волгоградской области постепенно приближается к 15-ти тысячам, и на сегодняшний день составляет 14468 человек. Растет и число смертей. Сегодня в этот список добавилось еще два человека. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 24 сентября 2020 года.

Обстановка на юге России в ковидом сложная почти во всех субъектах.

Всего в России с начала пандемии уже зарегистрировано 1 128 836 случаев коронавирусной инфекции. Больше всего по-прежнему фиксируют в Москве и Санкт-Петербурге. На третье место в последние недели вышла Ростовская область: у соседей за сутки зарегистрировано 189 новых случаев COVID-19. Волгоградская область в этом списке находится на 13-м месте среди всех субъектов РФ. Как видите, обстановка в регионе остается напряженной.

Число заболевших за сутки снова перевалило в регионе за сотню.

Печально, но, несмотря на прогресс в лечении коронавируса, на то, что ученые создают все новые лекарства от новой инфекции, панацеи от ковида еще не нашли. Поэтому ежедневно в России от осложнений вызванных коронавирусом умирают люди. За прошедшие списки в этот печальный список добавилось 149 летальных случаев. Двое из них - жители Волгограда, это женщина 81 лет, которая долго лечилась дома и уже в очень тяжелом состоянии попала в госпиталь, и 66-летний мужчина, которому только со второй попытки поставили правильный диагноз.

Кроме Волгограда и Волжского в сегодняшней географии коронавируса еще 13 районов области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Итого с начала пандемии в нашем регионе от ковида скончались уже 136 жителей. В основном это люди пожилого возраста, но коронавирус не щадит никого. В сегодняшней статистике, например, 12 детей - младенцы, и детсадовцы, и школьники. У них болезнь протекает в легкой форме, но именно они зачастую являются источниками заражения других.

Так что носите маски и мойте руки!