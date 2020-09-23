Расписание трансляций матчей 9 тура чемпионата РПЛ по футболу 2020/2021: на каких каналах покажут игры 26-28 сентября 2020

ЦСКА в центральном матче тура примет "Локомотив". Фото: ПФК ЦСКА.

26, 27 и 28 сентября состоятся 8 матчей 9-го тура чемпионата России по футболу. Следующие игры будут уже в октябре. Конец сентября будет ознаменован рядом интересных вывесок. Откроется тур противостоянием «Тамбова» и «Спартаком» в Саранске. Тамбовский клуб только второй сезон в премьер-лиге и борется за выживание, но имеет положительную динамику во встречах с красно-белыми. В прошлом сезоне «Тамбов» дважды обыграл «Спартак». Но сейчас москвичи подходят к игре в ранге лидера чемпионата. Матч пройдет 26 сентября в 14.00. Прямая трансляция будет на телеканале «Матч Премьер».

Делит первое место со «Спартаком» «Зенит». И его матч в 9-м туре пройдет также 26 сентября. Действующий чемпион примет у себя «Уфу». Башкирская команда очень неуступчива. В прошлом сезоне «Уфа» не пропустила от «Зенита» ни одного мяча, а сама набрала в двух играх 4 очка. Встреча в Санкт-Петербурге состоится в 16.30 в субботу. Матч покажет телеканал «Матч Премьер».

Завершится суббота дерби Краснодарского края. «Сочи» примет «Краснодар». В текущем сезоне оба коллектива претендуют на высокие места в турнирной таблице. Краснодарцы подходят ко встрече с географическим после игры раунда плей-офф Лиги чемпионов с «ПАОКом».

Ну и центральный матч тура пройдет в Москве. В столичной дуэли сойдутся ЦСКА и «Локомотив». Этот матч запланирован на 27 сентября. Игры армейцев и железнодорожников зачастую проходят с драматическим сценарием. К очередной встрече ЦСКА подходит на третьем месте в турнирной таблице. «Локомотив» пока шестой, но отстает от красно-синих на 3 очка. Так что будет интересно. А посмотреть битву ЦСКА и «Локомотива» можно 27 сентября в 19.00 на телеканалах «Матч» и «Матч Премьер».

СПРАВКА «КП»

Расписание телетрансляций матчей 9 тура чемпионата России по футболу 2020/2021

Суббота, 26 сентября

13.50 «Тамбов» - «Спартак». Комментаторы Роман Нагучев, Денис Гарин, телеканал Матч Премьер.

16.25 «Зенит» - «Уфа». Комментаторы Денис Казанский, Павел Богданов, телеканал Матч Премьер.

19.25 «Сочи» - «Краснодар». Комментаторы Роман Трушечкин, Александр Пойда, телеканалы Матч ТВ и Матч Премьер.

Воскресенье, 27 сентября

13.50 «Арсенал» - «Ростов». Комментаторы Александр Аксенов, Эльвин Керимов, телеканал Матч Премьер.

16.25 «Ахмат» - «Урал». Комментатор Сергей Кривохарченко, телеканал Матч Премьер.

18.30 ЦСКА – «Локомотив». Комментаторы Константин Генич, Тимур Журавель, телеканал Матч ТВ.

18.55 «Ротор» - «Рубин». Комментаторы Нобель Арустамян, Адиль Зодоров, телеканал Матч Премьер.

Понедельник, 28 сентября

18.55 «Химки» - «Динамо». Комментаторы Михаил Поленов, Дмитрий Жичкин, телеканал Матч Премьер.