В Волгоградской области уменьшат кадастровую стоимость 1817 объектов

Дома, строения и земля получили новую стоимость. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В следующем году все волгоградцы будут платить налоги на имущество исходя из кадастровой стоимости. Поэтому в регионе провели кадастровую оценку недвижимости и земель. Многие объекты стали в разы дороже рыночной стоимости. Владельцы могли заявить о несогласии с предварительной оценкой. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона, за полтора месяца специалисты Центра государственной кадастровой оценки получили 2621 обращение. Из них 1017 касались земли, 1604 - объектов недвижимости. В итоге учтут замечания и уменьшат стоимость 1879 объектов, а еще 62-х, напротив, скорректируют в большую сторону.

- По итогам рассмотрения обращений в отношении 1169 объектов капитального строительства и 710 земельных участков замечания собственников были признаны объективными, - отмечают в центре.

Посмотреть результаты можно на сайте. В целом же пересмотрели в этом году в основном в сторону увеличения стоимость 2,8 миллиона земельных наделов, зданий, сооружений, гаражей, домов и квартир в регионе. Свое несогласие с оценкой выразили владельцы менее процента из них, вернее, 0,09%.

- Это говорит о высоком качестве первоначально произведенной оценки, - заявляет руководитель центра Наталья Лопашова. И отмечает, что на стоимость земли влияет ее плодородие и вид использования, а цена объектов недвижимости зависит от состояния рынка в целом, самого объекта и его инфраструктуры, которая с годами может значительно меняться. Причиной изменения суммы может стать и исправление ранее допущенных ошибок.

Кстати, отказали в корректировке кадастровой стоимости почти половине владельцев квартир (на 65 заявок 30 отказов) и частных домов (35 замечаний удовлетворили, 37 отклонили). Еще больше процент отказов в случае с гаражами. А вот все замечания от 180 собственников встроенных помещений свободного назначения в МКД учли в полном объеме. Больше всего отказов получили владельцы коммерческой недвижимости для оказания услуг - в этой группе на 144 заявки сразу 95 отказов, а также учебных, спортивных и культурных объектов (12 отказов на 19 претензий). Но даже в этом случае решение можно оспорить в комиссии при комитете по управлению госимуществом или через суд.