Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 23 сентября: больше ста новых случаев COVID-19 и две смерти

В Волгоградской области 23 сентября коронавирус подтвердили у 104 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России зафиксировано 6 431 новых случаев заражения коронавируса в 85 регионах. Всего в стране за время пандемии заболели 1 122 241 человек. За последние сутки в Волгоградской области диагноз COVID-19 подтвердился у 104 жителей, сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Больше ста новых случаев коронавируса в регионе фиксировалось в предыдущий раз 16 сентября. Всего в Волгоградской области ковид поразил 14360. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 23 сентября 2020 года.

Статистика ИЦК

Успешно завершили лечение от коронавируса за сутки 80 волгоградцев. Они получили выписки и вернулись домой. Всего медики спасли здоровье и жизни свыше 12,5 тысяч жителей Волгоградской области.

Но, к сожалению, увеличился список жертв от коронавируса. 23 сентября стало известно о двух смертях от осложнения ковида. Всего в Волгоградской области за время пандемии умерли 134 человека.