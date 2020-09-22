В Волгограде владелец оружейного магазина присвоил себе часть улицы Советской и кулаками прогоняет автомобилистов с парковки

Кто-то объезжает парковочный карман, а кто-то нет. Последним приходится несладко. Фото: КП

В центре Волгограда на улице Советской у дома №23 появилась табличка: «Стоянка для клиентов оружейного магазина». Кто-то объезжает парковочный карман, а кто-то нет. Последним приходится несладко, ведь владелец заведения буквально кулаками отгоняет «наглецов», если они не его клиенты, конечно. Хотя не является собственником этого участка.

«УБИРАЙСЯ С МОЕЙ ПАРКОВКИ»

- На днях я приехал в поликлинику №3 и припарковался на улице Советской у дома №23 рядом с магазином «Охота и рыбалка». Вслед из магазина выбежал владелец и стал в грубой форме просить убрать автомобиль. Сказал, что это парковка только для посетителей и больше никто не имеет права там оставлять свои автомобили, - рассказал «КП-Волгоград» Андрей Фомин*, попавший в такую вот неприятную ситуацию.

Но волгоградец принципиально не стал убирать машину.

- В ответ полетели ругательства, мужчина стал бить по капоту кулаками, даже кидался в драку, - продолжает молодой человек.

Конечно, ситуация не только испортила настроение, но и вызвала массу вопросов. А может ли вообще каждый желающий взять и присвоить территорию у того же магазина исключительно для своих клиентов?

Ведь как прокомментировали в мэрии, установленный у оружейного магазина знак - незаконен. То есть бизнесмен просто взял, заказал табличку и обозначил ей свои «владения». Однако по факту эта территория на улице Советской, где, кстати, расположены центральная поликлиника и куда приезжает много посетителей, рядом школа и другие учреждения, не принадлежит директору магазина. Что официально подтвердили в городской администрации.

Но владелец магазина считает иначе. Своей позицией он поделился с «КП-Волгоград».

- Я своими силами за своей счет благоустроил тут территорию, делаю все, чтобы моим посетителям было удобно. Как и сотрудникам. Ведь когда привозят товар, а он очень тяжелый, таскать его с другой стороны улицы крайне неудобно. Что плохого в том, чтобы на этом месте парковались наши клиенты и работники? Это же не на весь день, а только до шести вечера, - добавляет бизнесмен.

Известно, что на предпринимателя уже поступали жалобы, в связи с чем администрация Центрального района проведет проверку.

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

- Установка табличек для клиентов и посетителей ничем не регламентирована. Собственник земли, если он таковым является на самом деле, имеет право делать на ней всё, что хочет. Если автомобилист видит место для парковки без каких-либо знаков, то имеет полное право парковаться. Если же там запрещающий знак, предусмотренный правилами дорожного движения, - то он будет привлечен к административной ответственности. В данном случае речь, скорее, о гражданско-правовых отношениях, которые не входят в компетенцию ГАИ, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

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