Экзамен на COVID

Фото: ЕвроХим.

В числе обязательных требований для всех сотрудников - ношение масок, соблюдение социальной дистанции, запрет на рукопожатия, термометрия при входе на производственные объекты. В кабинетах и производственных корпусах производится регулярная дезинфекция поверхностей, транспорт на предприятие пропускается только через дезпост.

Руководство предприятия отслеживает соблюдение персоналом правил безопасности. За единичное нарушение, допущенное по забывчивости или рассеянности, сотрудник получает замечание. Если нарушитель допускает несколько отступлений от принятых на предприятии норм безопасности, то ему придется как следует изучить правила. Специально для самых забывчивых коллег специалисты Учебного центра разработали компьютерные тесты на знание правил безопасности в условиях пандемии.

Чтобы пройти тестирование нужно знать, какая обязанность возложена на граждан российской Федерации, прибывающих на территорию РФ воздушным транспортом, или как долго допускается пользоваться одноразовой медицинской маской. И сдать тест можно лишь после основательного и добросовестного изучения санитарных норм и правил. После такого экзамена требования безопасности запоминаются очень надолго, и нарушений больше не допускается.