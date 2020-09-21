Число самозанятых в Волгоградской области превысило 14 тысяч человек

Самозанятые по всей стране стали выходить из тени. Так, число самозанятых в Волгоградской области по данным Федеральной налоговой службы уже превысило 14,2 тысячи человек, что подтверждает интерес налогоплательщиков к новому налоговому режиму.

Напомним, в Волгоградской области особый налоговый режим для самозанятых: налог на профессиональный доход (НПД) был введен с 1 января 2020 года.

- Только за первые 10 дней январских каникул в качестве самозанятых зарегистрировались более 1000 человек, еще 1500 – в следующие 10 дней, – рассказал «Ведомостям» представитель комитета экономической политики и развития Волгоградской области.

ОСОБЫЙ РЕЖИМ ОХВАТИТ ВСЮ СТРАНУ

Ставка налога на профессиональный доход составляет 4% с доходов, полученных от клиентов – физических лиц и 6% – с доходов от юридических лиц и предпринимателей. Пользоваться новым налогом могут самозанятые и индивидуальные предприниматели (ИП) без наемных сотрудников. Других обязательных платежей нет. По желанию можно платить взносы в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. При этом годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 миллионов рублей. Зарегистрироваться самозанятым можно уже с 16 лет.

На 1 августа особые налоговые условия для самозанятых действовали уже в 78 регионах, а в сентябре они должны охватить всю страну.

Для регионов введение особого режима для самозанятых - это, прежде всего, возможность увеличить поступления в бюджет. Самозанятые стали осознавать: при таких мизерных налогах выгоднее работать вбелую, чем рисковать, нарушая закон. Правда, региональные чиновники замечают, что выводы о том, сколько налогов удастся собрать в этом году, делать пока рано. Ведь на бюджеты регионов повлияло не только введение налога для самозанятых, но и эпидемия коронавируса.

- Пока невозможно проанализировать налоговые поступления, - замечает представитель комитета экономической политики и развития Волгоградской области.

Зато есть данные Счетной палаты, которая посчитала, сколько поступлений в виде налогов получит казна, если хотя бы каждый второй самозанятый выйдет из тени. Оказалось, около 40 миллиардов рублей! По данными экспертов, из 74,6 миллионов трудоспособного населения России 10,9–15 миллионов человек работают в тени. Причем, до половины получающих теневой доход – это именно самозанятые.

ТРИ СЕКРЕТА УСПЕХА

Как рассказали в комитете экономической политики и развития Волгоградской области, в новом налоговом режиме есть плюсы и для самих самозанятых. За примером далеко ходить не надо. Во время пандемии в ряды самозанятых поспешили перейти многие индивидуальные предприниматели. Ведь при самозанятости в отличие от других режимов налогообложения налог нужно платить только при получении дохода: если дохода нет, то и платы нет.

К тому же в период пандемии самозанятые получили поддержку властей. ФНС вернула им налог, уплаченный за 2019 год, а также предложила налоговый капитал в размере минимального размера оплаты труда (12 130 рублей), который можно использовать для оплаты налога до конца 2020 года.

По мнению экспертов, к популярности особого налогового режима для самозанятых привело несколько факторов: успешная информационная кампания, удобство приложения «Мой налог», а также пандемия коронавируса.

Готовясь к введению особого режима, регионы утверждали свой план информационной кампании. В каждом районе Волгограда и 38 муниципалитетах в январе – марте прошли тематические круглые столы и семинары, в которых участвовало более 1000 человек. Информация транслировалась онлайн и на телевидении, на сайтах органов исполнительной власти, портале «Мой бизнес», сайтах общественных организаций и бизнес-сообществ. Кроме того, объявления с номерами телефонов для консультаций размещались на плазменных мониторах в торгово-развлекательных и коммерческих центрах, налоговых инспекциях, Пенсионном фонде, МФЦ, ТСЖ, рынках, в вузах и других общественных местах. Такая масштабная информационная кампания дала свой эффект.

СПАСИБО АГРЕГАТОРАМ

Особую роль в выходе самозанятых из тени играют агрегаторы (такие, как сервисы «Яндекса», YouDo, Profi.ru, Avito).

Ведь именно через них самозанятые чаще всего и ищут работу. Для этого цифровые платформы были интегрированы с электронным сервисом ФНС «Мой налог». То есть встать на учет в ФНС и платить налог можно прямо в приложениях агрегаторов. Например, в сервисе «Яндекс.Такси» внедрено автоматическое формирование чеков внутри приложения «Мой налог», что очень удобно.

А агрегатор YouDo берет на себя функцию выплат самозанятому, включая налоговое агентирование: платит налог за самозанятого, формирует чеки, отчитывается перед компанией-заказчиком, снимая с нее операционный процесс. К тому же YouDo уже создает отдельное направление – b2b-платформу, на которой различные компании могут заказывать услуги у самозанятых. Спрос со стороны бизнеса на услуги самозанятых активно растет.

ЗАЩИЩЕНЫ И НЕ ОПАСНЫ

Особый налоговый режим позволяет самозанятым чувствовать себя защищенными. Официально зарегистрировавшись, самозанятые получают право заключать договоры с заказчиками. Без этого многие клиенты сотрудничать с частником не готовы.

Имея договор, легче договориться с заказчиком и на предоплату. Если же заказчик не заплатил, то официальная регистрация позволяет самозанятым пойти в суд и отсудить деньги.

С другой стороны, и для заказчиков появляется больше гарантий того, что самозанятый качественно и в срок выполнит работу.

Часто у нелегальных предпринимателей были сложности с получением банковских кредитов. Они не могли подтвердить свой доход. А теперь справку легко распечатать из мобильного приложения. Кстати, часто такие справки требуют и при оформлении визы для выезда за рубеж.

Не случайно с каждым днем все больше водителей, мастеров по ремонту, репетиторов, курьеров, блогеров и других фрилансеров стали активно регистрироваться самозанятыми.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), к концу августа в России в качестве самозанятых уже зарегистрировались 1 миллион человек. По оценкам властей, это только начало, и число самозанятых в стране может составить 3 миллиона человек.