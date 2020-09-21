Депутаты выступают за присвоение Котельниково звания «Город воинской славы»

Фото: ЕвроХим.

«В историю Сталинградской битвы поселок Котельниково вошел как место ожесточенных боев с немецко-фашистскими захватчиками. В итоге успешного проведения Котельниковской операции (12-30 декабря 1942 года) советские войска сорвали план гитлеровского командования по деблокированию своих окруженных войск под Сталинградом, разгромили группировку врага и продвинулись на 100-120 километров. За эту победу 7-й танковый корпус генерала П.А. Ротмистрова, освободивший Котельниково, был преобразован в 3-1 Гвардейский Котельниковский, - отметили депутаты в обращении к своим коллегам - депутатам муниципального района. – Современное поколение котельниковцев свято чтит память своих героев, достойно продолжает их традиции. В школах города и района действуют музеи и комнаты Боевой славы, которые собирают и бережно хранят сведения о ветеранах Великой Отечественной войны, ведут поисковую работу».

Фото: ЕвроХим.

Изучение истории родного края, бережное хранение памяти о ратных и трудовых подвигах котельниковцев в годы Великой Отечественной войны имеет огромное значение для воспитания патриотически настроенного молодого поколения жителей города. И Совет народных депутатов города Котельниково решил поддержать предложение главы администрации, граждан, общественных объединений и партий о присвоении Котельниково почетного звания «Город воинской славы». Городские депутаты обратились в муниципальный совет с просьбой оказать содействие в реализации этого гражданского проекта.

Помощь в историко-патриотической деятельности котельниковцам оказывает предприятие-инвестор «ЕвроХим-ВолгаКалий». Руководители «ЕвроХима», активисты инициативной группы и представители экспертных сообществ встретились в волгоградском музее-заповеднике «Сталинградская битва», чтобы обсудить дальнейшие этапы работы над проектом развития бренда территории «Котельниково – Земля Героев», в рамках которого и было решено добиваться присвоения городу почетного звания.

«Статус «Город воинской славы», в первую очередь, связан с исторической памятью, - отметил член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш. – Это стела, это возможность проводить парады, внимание со стороны региональных и федеральных властей. И как следствие это всегда влечет за собой развитие.

Историческая память не существует сама по себе. Историческая память – это фундамент развития и дальнейшего успеха. Когда мы знаем, кто мы такие, мы совершенно точно понимаем, для чего мы существуем» https://www.youtube.com/watch?v=5PBYGGWeD5k