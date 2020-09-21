Выпил — за руль не садись: акция, направленная на профилактику вождения в нетрезвом виде

На территории Волгоградской области, инициативу поддержал филиал компании AB InBev Efes в г. Волжский.

Всемирный день ответственного потребления пива – это масштабная инициатива, в рамках которой пивоваренные компании и различные организации объединяют свои усилия по продвижению идей ответственного потребления алкоголя. Темой этого года стала профилактика случаев нетрезвого вождения*.

«Продвигая культуру ответственного потребления алкоголя, мы активно реализуем проекты по предупреждению продаж алкоголя несовершеннолетним, профилактике нетрезвого вождения и многие другие. Уже стало хорошей традицией проводить совместные мероприятия c отделом пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции, направленные на соблюдение правил дорожного движения, безопасное и трезвое вождение», – пояснил Игорь Валерьевич Гайдым, исполнительный директор филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский .

Фото: пресс-служба компании AB InBev Efes в г. Волжский.

Для того, чтобы напомнить об опасности управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, филиалом компании в Волжском совместно с УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в регионе были размещены 35 информационных баннеров, нацеленных на привлечение внимания аудитории к проблеме нетрезвого вождения.

Как подчеркнул начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области, Олег Владимирович Черных: «Безопасность и порядок на дорогах зависит от культуры всех участников дорожного движения. Важно уделять особое внимание соблюдению правил дорожного движения. Наши инспекторы регулярно проводят профилактические мероприятия не только по выявлению нетрезвых водителей, но и напоминают участникам дорожного движения о недопустимости употребления спиртных напитков за рулем. Мы всегда поддерживаем социальные инициативы, направленные на профилактику нетрезвого вождения».

Филиал компании в Волжском регулярно реализует мероприятия, направленные на формирование культуры ответственного потребления алкоголя и информирование водителей транспортных средств о правилах дорожного движения.

* Ежегодно в России по вине нетрезвых водителей происходит порядка 15 000 ДТП. Только за последние 9 лет количество таких аварий возросло: если в 2011 году было совершено 12 252 ДТП в состоянии алкогольного опьянения, то в 2019 году — 16,5 тысяч.