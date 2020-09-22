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Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 22 сентября: COVID-19 унес жизнь волгоградца

Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 22 сентября 2020 года
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России перевалило за миллион. Фото: архив КП.

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России перевалило за миллион. Фото: архив КП.

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России перевалило за миллион. Регулярно увеличивается прирост зараженных и в Волгоградской области: как сообщили «КП-Волгоград» эксперты ИЦК, на утро 22 сентября в регионе стало на 98 пациентов больше. Всего положительный диагноз на COVID-19 с момента начала пандемии получили свыше 14 тысяч волгоградцев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 22 сентября 2020 года.

Фото: ИЦК

Фото: ИЦК

Благодаря стараниям врачей, который круглые сутки работают в больницах и лечат инфицированных, сегодня домой отправили еще 133 человека. Всего медикам удалось вылечить почти 12,5 тысяч волгоградцев. И это при том, что конкретного лекарства от коронавируса нет, да и вакцину только начинают использовать для предотвращения массовой заболеваемости.

Вместе с тем растет статистика смертности. 22 сентября сообщили о 132-ой жертве коронавируса. В России за весь период умерло почти 20 тысяч больных.

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Волгоградской области 2020: последние новости

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