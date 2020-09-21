«Матч с Рубином с высокой долей вероятности состоится»: гендиректор Ротора о карантине в клубе

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» продолжает сидеть на самоизоляции. Заболевшие коронавирусом футболисты получают лечение. По информации клуба, ковид у них протекает в легкой форме. А те игроки, которым посчастливилось не заразиться, регулярно сдают тесты. Но никто не тренируется, отменены уже 3 игры – две в Российской премьер-лиге и одна в Кубке страны. Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский в интервью пресс-службе клуба отметил, что, как только в команде произошла вспышка коронавируса, все было сделано согласно регламенту РПЛ – данные о заболевших были переданы в региональное Управление Роспотребнадзора и лигу.

«МЫ ВЕРИЛИ, ЧТО СМОЖЕМ СЫГРАТЬ С КРАСНОДАРОМ»

- После этого мы слышали много разговоров, мол, у всех клубов есть заболевшие, но они молчат и играют, - рассказал Андрей Рекечинский. — Мы не стали ничего прятать, замалчивать, потому что речь о здоровье и жизни людей, их близких, а также опасности заражения для соперников. Ничего важнее этого быть не может.

Накануне матча с «Краснодаром» в «Роторе» у девятерых человек были положительные тесты на COVID-19. В день матча, 13 сентября, список заболевших расширился еще на 3 фамилии. Несмотря на это, сине-голубые были готовы играть.

- Обычно лаборатория готовит нам результаты в течение двух дней — в этот раз им пришлось значительно ускориться, чтобы мы получили результаты в тот же день и смогли провести игру. Да, мы все это время верили, что сможем сыграть.

В экстренном порядке в заявку на игру с «Краснодаром» были внесены игроки из дубля. Весь день пришлось ждать результаты повторного теста. В 16.00, за 4 часа до матча, как раз и стало известно, что в команде еще трое зараженных. Но вероятность все-таки провести встречу на футбольном поле была.

- Дальше решение принимала лига. Все сильно затянулось: команды уже приехали и готовы были выходить на разминку, в 18:00 должны были открываться двери для болельщиков, а мы до сих пор не знали — состоится матч или нет, поэтому зрителей не пускали. Наконец, через час получили официальный ответ от лиги — матч отменен.

«ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ПРОИСХОДИТ НЕ МГНОВЕННО»

Болельщики были крайне недовольны, что им пришлось приехать к стадиону и узнать, что матч 7-го тура «Ротор» - «Краснодар» отменен. А ведь многие приехали из Волжского, Иловли, Красноармейского района и других не близких мест. Да еще и билеты были приобретены. Клуб совместно с билетным оператором договорился об упрощенном формате возврата денег. Но этот процесс все равно не оперативный. Андрей Рекечинский это понимает.

- Достаточно написать заявление и приложить сами билеты. Также решили, что не нужно ждать длительной обработки (а во время пандемии это 180 дней) — деньги возвращаются в течение суток, но только после того, как будет обработано заявление. Болельщики не виноваты в случившемся, они пришли поддержать команду, зная, что в команде есть заболевшие и матч может быть отменен. Понимаем, что возврат проходит не мгновенно, но просим набраться терпения.

Андрей Рекечинский рассказал, что некоторые болельщики направляют в Kassir.ru заявления на возврат по нескольку раз, что только затягивает процесс. Операторы обрабатывают каждую заявку вручную.

«ВО ВСЕМ ВИНОВАТО РУКОВОДСТВО»

В адрес руководства «Ротора» болельщики направляют шквал критики. Андрей Рекечинский это признает и ответственности с себя не снимает.

- Понятно, что во всем виновато руководство — от результатов команды до температуры у одного конкретного футболиста. Но хочу напомнить, что инфекция никуда не уходила. Она во всем мире, в России и конкретно в «Роторе». Рано или поздно болезнь бы настигла, как это было в других командах. Это реалии, в которых мы сейчас живем.

ПЕРСПЕКТИВЫ МАТЧА С РУБИНОМ

Из-за коронавируса у «Ротора» отменены игры с «Краснодаром», «Ростовом» и ставропольским «Динамо». На очереди – матч 9-го тура РПЛ с «Рубином» на своем поле. По словам гендиректора клуба, тренировочный процесс сине-голубых может возобновиться на этой неделе, но с условием, что будут отрицательные тесты на ковид. Анализы у игроков и персонала берутся регулярно. Сейчас среди здоровых порядка 12 футболистов.

- В данный момент у группы заболевших игроков по два подряд отрицательных теста. Надеемся, что в ближайшее время все остальные футболисты с положительным тестом на COVID-19 тоже полностью излечатся, и мы сможем полноценно тренироваться.

Андрей Рекечинский позитивно смотрит на перспективы проведения игры с «Рубином». Она должна пройти на «Волгоград Арене» 27 сентября в 20.00.

- Если все продолжится в положительном ключе, то матч с «Рубином» с высокой долей вероятности состоится.

ТРАНСФЕРНАЯ КАМПАНИЯ

У болельщиков много вопросов к руководству по поводу подписания новичков и ухода старожилов команды. «Ротор» отличился тем, что пополнить и покинуть команду, не сыграв за нее ни матча, успели полузащитник Жано Ананидзе и защитник Валерий Почивалин.

- Нам нужен был креативный атакующий футболист. Да если говорить откровенно, нам нужны были футболисты, способные усилить команду. Жано - известный футболист, фантазист, креатив на поле, игрок своей национальной сборной, игравший на высоком уровне в российском чемпионате. По договоренности с Александром Хацкевичем, его отпустили набирать форму со своим личным тренером. К сожалению, от нагрузок у Жано обострилось повреждение и мы взаимно приняли решение не продолжать сотрудничество, досрочно его прекратить без всякого рода компенсаций.

А Валерий Почивалин проиграл конкуренцию за место в составе.

- В тот момент, когда мы его подписывали, других вариантов не было. Позже у нас появились новые варианты, пришли игроки сильнее и тренерский штаб принял решение отказаться от услуг Почивалина.

Естественно, многие поклонники сине-голубых разочарованы уходом из команды Мухаммада Султонова и Антона Пискунова. Эти игроки в «Роторе» с 2017 года и за это время стали родными для болельщиков. Но в спорте нет места сантиментам. Как сказал Андрей Рекечинский, футболисты по мнению тренерского штаба не потянули уровень премьер-лиги.

- Ребятам дали шансы в первых играх сезона, и наставников не удовлетворило увиденное. Как бы тяжело ни было расставаться с нашими прежними лидерами, но приходится идти на жертвы во имя результата. Антон Пискунов и Мухаммад Султонов продолжат карьеру в других клубах. У Мухаммада на эмоциях были претензии к клубу, но расстались мы нормально.

Трансферное окно открыто до 17 октября. Новички в «Роторе» еще появиться могут. Но будут это либо арендованные игроки, либо свободные агенты. Андрей Рекечинский подчеркивает, что бюджет клуба ограничен.