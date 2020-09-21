Нужно было предупредить, что умрете: вдовец из Волгограда не может получить ипотечную страховку в 1,4 миллиона от банка

Волгоградка застраховала свою жизнь, но после смерти банк отказался выплачивать ее супругу деньги. Фото: Артем КИЛЬКИН

В довесок к кредиту или ипотеке банки усердно, чуть ли шантажом отказа в оном, навязывают страховки. А вот выполнять свои обязательства в случае наступления страхового случая не спешат. В такой ситуации оказался Юрий Лемякин* из Волгограда, который в 2018-ом году потерял любимую супругу, застраховавшую свою жизнь при оформлении ипотеки, а теперь не может выбить у банка положенную ему выплату.

НУЖНО БЫЛО ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧТО УМРЕТЕ

Это дело уже рассматривается в Центральном районе Волгограда. Суть такая: в 2015 году счастливые супруги решили обзавестись собственной квартирой. Выбрали недвижимость и пошли за ипотекой. Взяли почти полтора миллиона. В тот же год на условиях уступки право требования кредита перешло в другой банк, очень популярный в России. Тогда же Ирина Лемякина* решила заодно застраховать свою жизнь.

«Смерть в результате несчастного случая и/или болезни, инвалидность I и II группы в результате несчастного случая, временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая» - говорится в страховом документе.

В 2018-ом, спустя три года, Ирины не стало. Она скоропостижно скончалась от пневмонии. Это не хронические заболевания, никто и не мог предвидеть, что молодая, красивая женщина так внезапно уйдет из жизни.

Юрий был единственным наследником и, конечно, воспользовался правом получить страховку – то есть весь остаток по ипотеке. Он принес заявление с банк и получил весьма странный ответ. Оказывается, страховщика нужно было уведомить еще в 2015 году о наличии заболевания, которого тогда конечно же не было. Проще говоря, предупредить о смерти, тогда бы банк попросту не предлагал никакую страховку. При этом о болезни легких женщина и ее близкие узнали только за полторы недели до гибели.

- Смерть Ирины наступила в результате заболеваний, которые у нее на момент заключения договора страхования отсутствовали, предвидеть наступление которых она объективной возможности не имела, а потому смерть в результате указанных заболеваний являлась предполагаемым событием, что в полной мере соответствует понятию страхового риска, - говорит юрист Максим Осипкин, который ведет это дело.

СТРАХОВКА, ПРОЦЕНТЫ, НЕУСТОЙКА

Конечно, ситуация складывается абсурдная. И без того убитый горем вдовец Юрий должен словно коллектор выбивать страховку у банка. А ведь есть конкретные документы, где черным по белому написаны обязательства всех сторон.

- Страховая сумма устанавливается в размере суммы остатка ссудной задолженности по кредитному договору на дату начала очередного страхового периода и выплачивается в 100% размере, - говорит юрист.

А остаток немаленький – почти 1,4 миллиона рублей. Плюс банк обязан выплатить проценты, ведь в течение двух недель, да уже и лет, не перечислил Юрию ни копейки. Набежало почти 90 тысяч рублей. Плюс неустойка «за неудовлетворение требований потребителя» -1,3 миллиона рублей.

- Также мы запросили 100 тысяч рублей за нанесенный моральный вред. Помимо этого, по закону в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 50% от суммы присужденной судом в пользу потребителя, - резюмирует юрист Максим Осипкин.

Конечно, суд может уменьшать суммы, но основную – страховую – банк обязан выплатить. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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