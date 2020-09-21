Коронавирус в Роторе: Матча со ставропольским «Динамо» за Кубок России не будет

Фото: СК "Ротор"

Коронавирус продолжает усугублять и без того сложнейшее положение волгоградского «Ротора». Сине-голубые уже получили техническое поражение со счетом 0:3 за отмену матча 7-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром». Не состоялась игра 8-го тура с «Ростов». Решение по ее результату Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза не вынес. Но на ближайшем заседании волгоградскому клубу также выпишут проигрыш 0:3. Техническое поражение добралось до «Ротора» и в Кубке России. 23 сентября подопечные Александра Хацкевича в Ставрополе должны были сыграть с местным «Динамо» в рамках элитного раунда турнира. Однако матча не будет, «Динамо» получает 3 очка, а «Ротор» поражение. Коронавирус на турнирных раскладах сине-голубых сказывается в тяжелой форме.

Напомним, о вспышке коронавируса в волгоградском «Роторе» стало известно накануне игры с «Краснодаром» 12 сентября. Положительные тесты были выявлены у девяти человек – у семерых футболистов и двоих представителей административного и тренерского штаба. Среди игроков заболели Илья Жигулев, Александр Довбня, Азат Байрыев, Камиль Муллин, Бека Микелтадзе, Николай Кипиани, Александр Саплинов. Однако решение об отмене игры «Ротор» - «Краснодар» сразу не последовало. Только за один час и 15 минут до стартового свистка, когда обе команды были уже на «Волгоград Арене», а болельщики возле входов на стадион, Российская премьер-лига приняла решение не проводить южное дерби.

На прошлой неделе КДК РФС присудил «Ротору» техническое поражение, но каких-либо решений по отмене встречи 8-го тура с «Ростовом» не принималось. Хотя в «Роторе» к заболевшим коронавирусом прибавились Данила Степанов, Олег Кожемякин, Зурико Давиташвили и Никита Репина. В итоге матч «Ростов» - «Ротор», запланированный на 19 сентября был отменен за день до его проведения по инициативе волгоградского клуба.

- Нашим приоритетом является здоровье наших футболистов и игроков соперника, поэтому руководство клуба приняло решение в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора не лететь на выездную встречу с «Ростовом», которая должна состояться 19 сентября на «Ростов Арене», - сообщили в пресс-службе «Ротора».

Пока за отмену игры в Ростове-на-Дону КДК РФС не вынес никакого решение. Заседание пройдет на этой неделе. А на 27 сентября у сине-голубых запланирована домашняя игра 9-го тура Российской премьер-лиги с казанским «Рубином». Что будет с ней, пока вопрос открыт.