Надеюсь, мне удастся оправдать ожидания болельщиков Ротора: Джовино Фламарион хочет громко заявить о себе в чемпионате России

Фото: ФК "Динамо" Батуми

В «Роторе» короткая скамейка запасных – эта тема уже достаточно избита. Главный тренер команды Александр Хацкевич заявлял, что ему не хватало игроков для ротации. Особенно в атаке: из нападающих в составе сине-голубых только Камиль Муллин и набирающий форму Бека Микелтадзе. Наконец, прибыл еще один форвард, которого ждали с 7 сентября. Бразильца Джовино Фламариона «Ротор» взял в аренду у «Динамо» из Батуми. Из-за ограничений по перемещению между странами переезд футболиста в Волгоград затянулся, о чем Фламарион рассказал в интервью пресс-службе «Ротора».

ДОБРАТЬСЯ ИЗ ГРУЗИИ В РОССИЮ НЕ ПРОСТО

- Я долго ждал оформления визы, - отметил 24-летний бразилец. - Знаете, из-за COVID-19 в футболе, да и не только в футболе, в целом в повседневной жизни все стало намного сложнее. Так вот, я ждал, когда подготовят все документы, необходимые для переезда.

Джовино пока не смог перевести в Волгоград свою семью. Надо ждать смягчения коронавиурсных ограничений. Но футболист не унывает. Его и не смущает то, что пока он не может помочь своей новой команде. «Ротор» продолжает находиться на самоизоляции из-за вспышки ковида.

- Прежде всего нужно соблюдать рекомендации тренерского и медицинского штабов. Главное оставаться здоровыми. В конце концов, некоторое время можно тренироваться индивидуально.

«ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ЗА ПАРУ ЧАСОВ»

По словам бразильского нападающего, его переход в «Ротор» был оформлен быстро. Как только появился интерес со стороны сине-голубых, футболист хотел отправиться в Волгоград. Хотя у его клуба впереди был матч квалификации Лиги Европы. «Динамо» из Батуми играло с израильским клубом «Хапоэль Беэр-Шева». Но ничем хорошим для грузинской команды матч не закончился – поражение со счетом 0:3 и вылет из еврокубков.

- Я был с головой погружен в дела клуба. Мы готовились к квалификации Лиги Европы. Спортивный директор «Динамо» сказал, что трансфер в «Ротор» станет хорошим продолжением моей карьеры.

Фламарион в игре Лиги Европы против "Хапоэль Беэр-Шева". Фото: ФК "Динамо" Батуми.

При этом Джовино просили не думать не забивать голову трансфером.

- Спортивный директор попросил меня сосредоточиться на игре за «Динамо Батуми». Я так и сделал, однако уже ждал объявления о переходе в новую команду.

Из бразильского «Палмейраса» он уехал в чемпионат Черногории, а затем перебрался в Грузию. В «Динамо» он с 2017 года. Привыкший к жизни на чужом континенте, Джовино быстро принял решение подписать контракт, пусть и арендный, с «Ротором».

- Я принял решение буквально за пару часов. В России сильный чемпионат, я объяснил это родителям. Мы обсудили продолжение моей карьеры и быстро сошлись на том, что нужно соглашаться на предложение «Ротора».

Не смущает его, что пока что волгоградская команда без единого выигрыша занимает последнее место в турнирной таблице. Джовино верит в лучшее.

- Сейчас команда находится в непростой ситуации, поэтому нужно успокоиться, усердно тренироваться, чтобы шаг за шагом выйти из этого «пике», а потом уже подумаем о будущем.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ ГРУЗИНСКАЯ ЛИГА

Долго набирать форму Джовино не придется. В Грузии полным ходом идет чемпионат, бразилец появлялся на поле в составе «Динамо» и успел забить 4 гола. А последнюю тренировку в Батуми нападающий провел неделю назад. Но в «Роторе» приедется стараться сильнее, чем в Грузии. Фламарион признает, что российская лига сильнее грузинского чемпионата.

- Конечно, уровень первенства в Грузии не такой высокий, как в России, но если ты играешь здорово, то неважно, что это за чемпионат, тебя все равно заметят.

Только на прошлой неделе «Локомотив» из Тбилиси смог выбить из Лиги Европы московское «Динамо».

- Этим и прекрасен футбол. Не всегда побеждает команда, которая «на бумаге» выглядит сильнее.

Фото: СК "Ротор"

КУМИР - РОНАЛДИНЬО

До получения предложения из «Ротора» Джовино не внимательно следил за чемпионатом России. Однако потом начал смотреть игры РПЛ.

- В основном в Российской Премьер-Лиге я знаю команды, в которых играют бразильцы: «Зенит», «Краснодар», «Ростов».

Джовино хочет поскорее выйти на футбольное поло в сине-голубых цветах. Ожидают дебюта первого бразильца в истории клуба и болельщики «Ротора». Фламарион уже знает, что на «Волгоград Арене» царит великолепная атмосфера.

- Для меня переезд в Волгоград – это интересный вызов, и надеюсь, мне удастся оправдать ожидания болельщиков «Ротора».

По словам бразильского кудесника мяча, в футболе важен не только результат, но и то, какой игрой он достигается.

- Я обещаю, что буду максимально выкладываться на поле. Безусловно, самое важное - это победы, но все-таки футбол - это еще спектакль, и люди хотят, чтобы он был захватывающим.

Ну а как от бразильца можно не ждать красивого футбола? Тем более у Джовино Фламариона любимым игроком является его известнейший соотечественник - Роналдиньо.

- Он невероятный футболист. В детстве, глядя на его игру за «Барселону», я однажды сказал сам себе, что хочу когда-нибудь играть как Роналдиньо.

Что ж, утроит ли Фламарион футбольное волшебство в футболке «Ротора»? Скоро увидим. Как только у сине-голубых закончится карантин из-за коронавируса.