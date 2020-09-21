Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 21 сентября: нет ни одной смерти от COVID-19

В Волгоградской области прирост заболевших не снижается Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Волгоградской области не меняет динамику прироста новых случаев заболевания. Ежесуточно о положительных тестах на ковид узнают почти по сотне пациентов. Как сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, 21 сентября в нашем регионе COVID-19 подтвердился у 95 человек. В статистике Волгоградская область заняла 17-е место в России по приросту больных с вирусом за сутки. Всего за время пандемии в регионе уже 14 158 человек подхватили ковид. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 21 сентября 2020 года.

Фото: Яндекс. Коронавирус: статистика.

За сутки по всей стране ковид был выявлен у жителей 84 регионов. Всего в России коронавирусом заболели 1 109 595 человек.

В Волгоградской области за сутки вылечились и выписались из инфекционных стационаров 13 человек. Общее число победивших коронавирус составляет 12 370 человек.

И очень хорошая новость. За сутки в Волгоградской области не зафиксировано ни одного случая смерти от коронавируса. В предыдущий раз не было летальных исходов от ковида 14 сентября. За время распространения COVID-19 в регионе от него погиб 131 волгоградец.