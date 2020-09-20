Двор раздора: волгоградцев вынуждают отдать дорогу у дома для автокзаков суда за 63 рубля в год

Более 300 жильцов не хотят делить свой двор, но их даже не пустили на заседание. Фото: Лариса Кравец

Это продолжение истории, о которой «КП-Волгоград» писала в декабре прошлого года: тогда жильцы дома по улице Качинцев №108 в Дзержинском районе обратились в нашу редакцию с просьбой помочь им защитить дорогу у дома, на которую претендуют автозаки и машины судей. Первую инстанцию проиграли: проезд общей площадью 340 квадратных метров по сервитуту оценили в 63 рубля 90 копеек в год - то есть по цене мороженого!

ЧЬЯ ЖЕ ДОРОГА?

Напомним суть: пару лет назад к ТСН «Кача108» обратилось Управление Судебного департамента в Волгоградской с просьбой предоставить сервитут (ограниченное право пользования) дорогой для подъезда к зданию военного гарнизонного суда под номером «108В», которое находится на территории военной части. В 2012 году Минобороны разрешило ведомству занять помещение под офис, но с условием не въезжать в сам городок, а обеспечить отдельный подъезд автозаков и служебных машин. А это возможно сделать только дорогами общего пользования. Точнее, дорогой, она там одна. Тогда условие проигнорировали, семь лет спокойно проезжали через КПП, но потом опомнились и решили подчиниться министерству. В 2017 году земельный участок военсуда получил кадастровый номер, что крайне удивительно, ведь без доступа к офису, то есть дороги, собственниками которой являются жители, это было сделать попросту невозможно. А потом стали прессинговать и самих волгоградцев. Не помогло даже собрание ТСН, где 159 человек высказались категорически против.

Но Арбитражный суд Волгоградской области решил, что раз дорога нужна, то так тому и быть. Не остановил даже такой немаловажный факт: ТСН «Кача108», которое почему-то выступает ответчиком по делу, вообще не является собственником спорной дороги.

- Согласно ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса РФ» и ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности земельный участок с элементами озеленения и благоустройства, на котором расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, - рассказал «КП-Волгоград» юрист Максим Осипкин.

То есть право на землю у собственников квартир возникает автоматически и совершенно бесплатно, более того, никто не вправе их никак ограничивать. Но происходит обратное.

- Решение суда первой инстанции не в нашу пользу, - комментирует юрист Максим Осипкин. - За пользование сервитутом всегда платят. Но эксперт посчитала, а суд не увидел никаких сомнений, что размер сервитута за 340 квадратных метров 63 рубля 60 копейки в год. То есть за пользование земельным участком Управление Судебного департамента в Волгоградской области заплатит стоимость сопоставимую со стоимостью одной порции мороженого, - резюмирует юрист.

ДАЖЕ НЕ ПУСТИЛИ В СУД

- Это наш двор, мы паркуем тут машины, тут бегают наши детишки. Это издевательство – пускать по дороге автозаки! Для этого нам нужно найти для своих автомобилей другую парковку, ведь спецтранспорт просто не проходит. Где искать правды, если суд выносит такое решение? – возмущена жительница Лариса Кравец. – 300 человек не желают разгораживать свою территорию ради 14 машин, 12 из которых – личные автомобили судей! К тому же ни одного из нас даже не пустили в суд и не дали право выразить свое мнение.

И это отдельный вопрос – почему люди не смогли попасть в суд? Даже несмотря на то, что ответчиком почему-то выбрали ТСН, нарушаются права самих жильцов и по закону, да и обычной логике, каждый из них может и должен их отстаивать. Можно было бы все снова свалить на вездесущий коронавирус, но даже он не является препятствием для присутствия участников судебного разбирательства на заседании (по личному опыту автора).

- При таких обстоятельствах очевидно, что указанным судебным актом об установлении сервитута в отношении земельного участка, принадлежащего собственникам помещений, затрагиваются права и обязанности собственников, а также создаются препятствия для реализации их субъективного права собственности на земельный участок, - продолжает юрист. - Тем более, что многие собственники помещений многоквартирного дома вообще не являются членами ТСН «Кача108», а, следовательно, не наделяли его полномочиями выступать от их имени и действовать в их интересах, - подчеркивает Максим Осипкин.

Но эксперты со стороны истца уверяют, что никакого другого подъезда к зданию суда нет. Хотя вот, что сказано на официальном сайте ведомства: «Проход к зданию военного суда осуществляется через контрольно-пропускной пункт воинской части при предъявлении документов, удостоверяющих личность».

- При этом истец считает оптимально доступным способом организации беспрепятственного прохода через смежный земельный участок, который находится в общей долевой собственности. То есть Управление изыскивает не единственно возможный способ организации беспрепятственного прохода, а лишь оптимально доступный, - резюмирует юрист.

Но это не самое абсурдное и возмутительное. За все это безобразие люди должны заплатить немалые деньги: 6 тысяч рублей в качестве пошлины по иску, 33 тысячи 600 рублей за саму экспертизу. Сервитут бессрочный, и вот что он предполагает: конвойные автозаки смогут ездить в понедельник, среду и пятницу с 9:00 до 18:00. Каждый день с 8:00 до 19:00 разрешается проезд 2 служебным авто, 6 автомобилям суда и 8 машинам сотрудников аппарата.

Конечно, будет апелляция, затем кассация и, наконец, Верховный суд. За тишину и спокойствие под окнами своих домов волгоградцы готовы идти до конца.