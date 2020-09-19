Камиль Муллин о коронавирусе в Роторе: «Вроде аккуратно себя вели, маски носили и тут бац - карантин!»

Камиль Муллин мечтает о пробежке. Фото: СК "Ротор"

«Самочувствие отличное. Болезнь проходит бессимптомно. Единственное, я не чувствую запахи и вкус еды», - рассказывает Камиль Муллин, один из первых заболевших коронавирусом игроков «Ротора». Даже конфеты для него сейчас как трава. Когда он впервые понял, что лакомство совершенно не приносит ему удовольствия, решил посоветоваться с доктором, что это может быть. Затем были тест на коронавирус, положительный результат. Сейчас волгоградский «Ротор» полным составом на карантине. Заразились половина команды и несколько сотрудников клуба.

Камиль Муллин в интервью признается, что на карантине днем ложиться поспать и ни в чем не может отказать своему организму. Температура вечером пару дней поднималась, но на состоянии она не сказывалась.

- Все остальные себя чувствуют нормально. Я не спрашивал, но, похоже, только я один потерял обоняние. Остальные все кушают всё очень вкусное.

В целом настроение нормальное. Во время интервью футболист постоянно улыбается и шутит.

- Грустить-то нечего. Я уже никуда не дену тест положительный. Лечиться нужно, что делать, смириться с этим. Никто от этого не застрахован. Вроде аккуратно себя вели, маски носили, лишний раз никуда не выходили. Все мысли были уже о «Краснодаре», об игре, как будем забивать, обыгрывать команду и тут бац – карантин! - Камиль уверен, что и он, и вся команда навсегда запомнят этот день.

Даже на карантине футболист старается не терять форму, двигаться. Берет жену на плечи и приседает, отжимается. Все остальное время посвящает близким, смотрит футбол, сериалы и фильмы, отвечает на бесконечные вопросы о самочувствии.

- Мне минут 10-15 побегать вообще было бы просто в кайф. Мечтаю уже это сделать, - признается Камиль. - Но в квартире далеко не убежишь.

И. конечно, футболист постоянно следит за новостями, читает комментарии к постам в соцсетях.

- Надо попробовать книжку достать, давно не читал, - признается Муллин. – К сожалению, не играю. Приставку продал и всё. А теперь думаю, как бы она меня сейчас выручила.

Напомним, положительные тесты на коронавирус в клубе получили 12 сентября. За первый несостоявшийся матч РПЛ с «Краснодаром» «Ротору» уже засчитали техническое поражение. Отменена и встреча с «Ростовом», которая должна была состояться 19 числа. Впереди еще несколько встреч, которые могут завершиться для сине-голубых со счетом 0:3, так и не начавшись.