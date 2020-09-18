Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 18 сентября: 97 новых случаев и одна смерть

Ситуация стабильная и напряженная: опять почти сотня новых случаев коронавируса
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Коронавирус не ослабевает в Волгоградской области. Все больше людей узнают наличии в их организме COVID-19. По оперативным данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом утром 18 сентября 2020 года ковид подтвердился у 97 жителей региона. Общее число пациентов с начала пандемии насчитывает уже 13869 человек. Ситуация продолжает оставаться стабильной, но вместе с тем напряженной. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 18 сентября 2020 года.
Продолжает расти и число подтвержденных летальных исходов из-за коронавируса. 18 сентября 2020 года стало известно об еще одной жертве ковида. Таким образом, в регионе уже 129 смертей от COVID-19.
За последние сутки с выздоровлением завершили лечение от коронавируса 123 волгоградца. Всего выиграли в борьбе с опасной болезнью 12230 жителей Волгоградской области.
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