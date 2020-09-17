«Сначала я старался спать как можно дольше»: заболевший коронавирусом футболист Ротора о времени на карантине

Фото: СК "Ротор"

Заболевшие сидят дома, здоровые тренируются. «Ротор» продолжает привыкать к новой коронавирусной реальности. Пока подопечные Александра Хацкевича сосредоточены на подготовке к игре с «Ростовом». Матч 8-го тура Российской премьер-лиги на берегах Дона пройдет 19 сентября. Состоится ли эта встреча? Пока ее никто не отменяет. Но точно не сыграет на «Ростов Арене» полузащитник «Ротора» Илья Жигулев. Он заболел коронавиусом и проходит лечение у себя дома. Футболист в интервью пресс-службе клуба рассказал о том, как у него протекает болезнь и что делает на самоизоляции.

ИГРОКИ ПОЧУВСТВОВАЛИ НЕДОМОГАНИЕ

- Я чувствую себя уже намного лучше, - говорит Илья Жигулев. – А в первые пару дней было не очень. Лечусь, хочется побыстрее вернуться в нормальную жизнь, чтобы это все ушло от нашей команды.

Илья Жигулев рассказал, что за несколько дней до игры с «Краснодаром», у «Ротора» было плановое тестирование на коронавирус. Но перед тем, как сдать анализы, у некоторых игроков ухудшилось самочувствие. А результаты тестирования оказались неутешительные – у семерых футболистов, в том числе у Жигулева, и двух представителей тренерского штаба был подтвержден коронавирус.

- Было недомогание, поднималась температура. То же самое было у некоторых ребят.

САМОИЗОЛЯЦИЯ

Болезнь у представителей «Ротора» протекает в легкой форме. Госпитализация никому не потребовалась. Все лечатся дома.

- Первая рекомендация была сидеть дома и никуда не выходить, - отметил Илья Жигулев. - Мне прописали нужные препараты. Я понимаю всю ответственность и серьезность, поэтому нахожусь дома, стараюсь лечиться, чтобы быть здоровым как можно быстрее. У нас в команде есть общий чат, постоянно переписываемся. Все рассказывают, у кого какие симптомы, что с самочувствием. Благо, что каких-то серьезных симптомов ни у кого нет. Надо пережить этот сложный момент. Надо оставаться вместе через телефоны и ждать скорейшего выздоровления

Сейчас Илья Жигулев чувствует себя лучше, чем в первые дни болезни.

- Первые два-три дня я старался спать как можно дольше. Сейчас мое состояние получше. Каждый день я смотрю телевизор, сериалы или фильмы. Благо сейчас много футбола, в выходные был тур РПЛ, играли наши соперники. А вообще стараюсь много пить воды и спать.

Фото: СК "Ротор"

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ИГРА ПРОТИВ РОДНОГО КЛУБА

Илья Жигулев – воспитанник «Краснодара». В «Роторе» он в аренде. По условиям соглашения между клубами футболист мог принять участие в матче 7-го тура. Конечно, Жигулев ждал выхода на поле. Но не случилось.

- Я очень ждал матч, по условиям аренды я смог бы сыграть. Когда раньше я уходил в аренду в другие команды, против «Краснодара» я играть не мог.

24-летний футболист поддерживает связь с игроками «Краснодара». Он переписывался с черно-зелеными, когда они прилетели в Волгоград.

- В СМИ уже была информация, что в «Роторе» есть зараженные. Конечно, мы это обсуждали. Я писал, что жалею, что не смогу сыграть против «Краснодара». А получилось так, что матч вообще не состоялся.

НАПРЯЖЕННЫЙ ДЕНЬ

По словам Ильи Жигулева, 13 сентября стал очень непростым днем. Даже для него, хотя он точно на поле не вышел бы. Но непонимание того, состоится игра или нет, давило и на него.

- В «Роторе» мы переписывались в день матча между собой. Был очень напряженный день. У нас половина игроков с положительными тестами. Мы делились друг с другом новостями. Все ждали матча, как и болельщики, которые были у стадиона.

«ДУМАЛ, ЧТО МЕНЯ ЭТО НЕ КОСНЕТСЯ»

- Наверное, как и многие люди, я сначала не понимал всю серьезность болезни. Думал, что меня это не коснется. Но когда заразились знакомые, стало понятно, что болезнь серьезная и рядом с нами. Когда касаешься этого, то неприятно. Но слава Богу, у меня со здоровьем все не очень серьезно. У людей бывают ситуации гораздо хуже. Самое важное – беречь себя и быть готовым к болезни.

При этом Илья Жигулев отмечает, что соблюдал все меры предосторожности. Социальная дистанция, маски, избегание мест массового скопления людей.

- Я лишний раз понимаю, что я лучше не пойду в какое-нибудь массовое место, например, в торговый центр. Где много людей, туда лучше не ходить. Но никто не застрахован от того, что можно заболеть.