От коронавируса не умирают: почему скорая не спешит на вызов к температурящим волгоградцам

Кому положена экстренная помощь, сколько остальным ждать врача скорой и куда делись «зеленые человечки» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Каждому хоть раз в жизни приходилось вызывать скорую. И каждый помнит те томительные минуты ожидания, растягивающиеся на несколько часов. Ну почему так долго? Как утверждают волгоградские специалисты, скорая едет ровно столько, сколько ей положено, а сами пациенты зачастую и являются виновниками стереотипа: да ее не дождешься! Например, ипохондрики, которые с температурой 37,3 вызывают экстренную бригаду, в то время как в другом конце города умирает человек.

Главный врач ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» Олег Ярыгин объяснил «КП-Волгоград» и читателям, в каком случае куда нужно звонить.

А ПОЧЕМУ ТАК ДОЛГО?

- Сразу отмечу, что Приказом Минздрава регламентируются оказание экстренной и неотложной помощи. Именно на эти два раздела делится работа скорой помощи. Как раз камнем преткновения становится время. Все думают, что скорая обязательно должна приехать в течение 20 минут, - комментирует главный врач ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» Олег Ярыгин.

Эксперт поясняет, что 20 минут – регламент оказания экстренной помощи. Проще говоря, человек прямо сейчас может умереть. Какие случаи считаются экстренными? Их нужно запомнить, чтобы в будущем не удивляться и не обвинять врачей в медлительности.

Это нарушения сознания, кровообращения, дыхания, психические расстройства (сопряженные с действиями, опасными для самого пациента или его близких), болевой синдром, требующий купирования, любой этиологии отравления с кровотечениями и любые серьезные кровотечения, травмы, в том числе внутренних органов, термические и химические ожоги, роды и угроза прерывания беременности.

- Вот девять случаев, когда скорая просто обязана приехать в течение 20 минут. Все остальное – неотложные вызовы, которые оказываются по принципу очередности. Временные параметры никак не регулируются, - поясняет Олег Анатольевич.

И экстренная, и неотложная помощь оказывается в зависимости от ситуации: прямо на месте, в карете, в больнице или даже путем перевозки из одного стационара в другой.

В 95% случаев экстренный вызов обязаны осуществить в течение 20 минут.

А ДОМОЙ НЕ ПОДВЕЗЕТЕ?

Вспоминается недавний случай, когда жительницу Волгограда с температурой под 39 сначала привезли в больницу Волжского, а там отказались госпитализировать. История вызвала большой резонанс, волгоградцы были шокированы: как можно ночью высадить посреди чужого города пациентку с высокой температурой, которая может быть заражена коронавирусом? Олег Ярыгин ответил, что довозить пациентов домой неотложка не должна.

- Существует три параметра для госпитализации: сатурация (насыщение кровью кислородом), частота дыхания, температура тела. Если показатель сатурации меньше 95-ти, температура выше 38 градусов и частота дыхания равна или больше 22 в минуту – пациента обязаны положить. Что касается данной ситуации, женщина была осмотрена. Проанализировав три критерия, врачи решили, что она не нуждается в стационарном лечении. Сейчас она, кстати, чувствует себя лучше.

Также по инструкции сотрудники скорой не обязаны отвозить пациентов обратно. За нарушение фельдшер получил дисциплинарное взыскание.

- Мы доставляем пациентов только из очага поражения (из дома из другого стационара) в медицинское учреждение. Все, на этом действие скорой помощи заканчивается, мы отправляемся на другой вызов. Здесь ошибка фельдшера в том, что женщину вообще не стоило везти в больницу. Ну а потом подвозить до остановки.

А ЕСЛИ СКОРАЯ НЕ ЕДЕТ?

Другой инцидент, который стал предметом обсуждения у волгоградской общественности, произошел в семье экс-депутата облдумы Михаила Таранцова. На днях его маме стало плохо: поднялась температура, давление, участился пульс.

- Моя мама из поколения детей войны, и чтобы вызвать врача на дом, должно было произойти что-то особенное. В данном случае ей было очень плохо, - написал в соцсетях Михаил Таранцов. - Вызов приняли, сказали ожидать. Через час отец набрал вновь, где ему сообщили, что скорая не приедет, нужно будет самим на следующий день вызывать врача на дом.

Родственники не сдались и повторили вызов, ждали несколько часов и… не дождались. Олег Ярыгин разъяснил принцип работы скорой помощи.

- Начну с того, что скорая не имеет права не обслужить вызов. Если он прошел, то его либо обслуживает неотложная служба, либо он передается в амбулаторное учреждение, в которой обслуживается пациент. Соответственно, должен прийти врач поликлиники. Третьего не дано, - заверяет Олег Ярыгин.

А после дал пояснения касательно конкретного случая.

- Этот вызов не относится к экстренному, поэтому он был отсрочен. Наша скорая все-таки выехала через какое-то время, но поступил звонок об отказе ввиду того, что пациенты вызвали другую неотложку.

КАК ВЫБИРАЮТ, В КАКУЮ БОЛЬНИЦУ ВЕЗТИ?

Наверняка, этот вопрос волновал многих, кто оказывался в санитарном авто: почему меня везут именно в эту больницу? А сейчас из-за коронавируса география еще больше усложнились. Например, одного волгоградца с подозрением на COVID-19 пытались увезти в Ленинскую больницу, хотя места были в других, городских.

- Существует маршрутизация по госпитализации пациентов, имеющих вирусную нагрузку (ковид). Этот вирус делится на легкую, среднюю, тяжелую степень. Кроме того, имеется пневмония разных видов. Во исполнение приказа облздрава определена маршрутизация, по которой в зависимости от состояния пациента выбирается наиболее подходящее медучреждение. Врачи оценивают и те три критерия, о которых я говорил ранее, - объяснил Олег Ярыгин.

Учитываются также сопутствующие заболевания: сердца, почек, диабет, а также статус диагноза COVID-19 - подтвержден он или под вопросом? И если больница, в которой пациенту с нагрузкой в виде хронических заболеваний помощь окажут именно в Ленинске – то туда ему и дорога.

КУДА ДЕЛИСЬ «ЗЕЛЕНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ»?

Если вернутся к «истокам» пандемии, то многие помнят «зеленых человечков». Не дай бог такого увидеть в своем дворе – значит, где-то поблизости больной! Но со временем медиков в специальных защитных костюмах стало меньше, а сейчас они и вовсе пропали. На вызовы терапевты приходят в обычной одежде, на скорых многие приезжают в лучшем случае халате (который был и до коронавируса) и в маске. Врачи устали от костюмов, или они закончились? Или не защищают?

Нет, средства индивидуально защиты никто не отменял. Да и не отменит – впереди сезон гриппа. Врач должен приезжать к больным с температурой и симптомами ОРВИ в защитной одноразовой одежде. А менять должны после каждого пациента с подозрением на ковид.

- Если выявляется случай выезда к пациенту без средств индивидуальной защиты, то это сразу дисциплинарное взыскание, - строго говорит Ярыгин. – Если такие случаи есть, то у меня возникает вопрос: куда СИЗы деваются? В день у нас на стацию выделяется 400 комплектов на выезды! И мы следим за тем, чтобы врачи не снимали их, допустим, в подъезде. Их нужно правильно утилизировать.

ПОЛЕЗНЫЕ НОМЕРА

Единый телефон экстренных оперативных служб – 112

Служба скорой медицинской помощи в Волгоградской области - 103

Участкового терапевта можно вызвать по номерам, указанным на официальных сайтах поликлиники, к которой Вы привязаны.