«Высокая температура — не повод для госпитализации»: главврач станции скорой помощи объяснил, почему неотложка высадила пациентку на остановке

Скорая помощь оставила волгоградку на улице ночью в другом городе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник волгоградцев возмутил случай, произошедший в Волжском. Жительница Волгограда боролась с болезнью несколько дней. Но назначенное лечение участковым врачом не помогало. Женщина с температурой 39 градусов и с ужасным самочувствием вызвала скорую помощь, а прибывшая бригада отвезла ее в город-спутник. В волжской больнице в госпитализации было отказано из-за отсутствия мест. В итоге волгоградка была высажена скорой помощью на остановке общественного транспорта в чужом городе ночью. Однако главный врач Клинической станции скорой медицинской помощи Олег Ярыгин считает, что все было немного иначе.

- Инцидент имел место быть, но не совсем так, как его восприняли люди. Пациентка забрали по адресу, у нее было на руках направление. Она была доставлена в медучреждение, был проведен осмотр в машине скорой помощи, - отметил Олег Ярыгин.

Для госпитализации с ОРВИ у пациентов должно быть соответствие по двум из трех критериев: насыщение крови кислородом менее 95%, неправильная дыхательная функция легких и температура тела выше 38 градусов. По словам специалистов, по всем критериям у волгоградки показатели были близки к норме. Врачи пришли к мнению, что класть в больницу женщину не нужно. И она попросила довезти ее обратно до дома. О нехватке мест в медучреждении не сообщается.

- В госпитализации было отказано по объективным причинам, - говорит Олег Ярыгин. – По инструкции фельдшер должен оставить пациента в лечебном учреждении и следовать на другой вызов. Но здесь по доброте душевной фельдшер сказал, что доставить до места жительства карета скорой помощи не сможет, но подвезет на остановку общественного транспорта. А это недопустимо. Было проведено служебное расследование.

Олег Ярыгин отметил, что пациентку не следовало везти в больницу. Было достаточно осмотра на дому. Но фельдшер решила перестраховаться.

- Во время этого инцидента для пациентки никакой угрозы жизни не было. Сейчас она проходит лечение на дому, ее состояние улучшается. А фельдшеру вынесено дисциплинарное взыскание.